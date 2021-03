Další díl Life is Strange byl oficiálně představen, první dostane remaster

V roce 2015 způsobil Life is Strange malé pozdvižení. Na rozdíl od většiny ostatních titulů jsme v něm neřešili nějaký zásadní konflikt a boj o holý život, místo toho jsme dostali civilní drama o dospívání a přátelství (viz naše recenze). Fenomenální úspěch hry katapultoval francouzské Dontnod do první vývojářské ligy a rychle rostoucí studio má k dnešnímu dni rozpracováno minimálně pět dalších her (viz náš článek).

Kolikrát už jsme v Life is Strange podobnou scénu viděli?

Jedním z nich ale překvapivě není čerstvě oznámené nepřímé pokračování Life is Strange: True Colors. Úspěšnou značku totiž přebrali Deck 9, kteří se v minulosti postarali už o datadisk Before the Storm (viz naše recenze), a na výsledku je to bohužel okamžitě patrné. Tatam je jakákoliv odvaha přicházet se zajímavými tématy, zápletka True Colors je opět jen o tom, jak se zakřiknutý teenager s magickými schopnostmi vrací do svého rodného městečka v americkém zapadákově. Tedy stejný model, který jsme kromě Life is Strange mohli vidět i v Tell Me Why nebo Twin Mirror.

Hlavní hrdinkou je tentokrát Alex, která má schopnost číst myšlenky a částečně i manipulovat s lidskými emocemi. Jenže krátce po jejím návratu umírá její bratr za nevyjasněných okolností a bude jen na ní odhalit, co se mu ve skutečnosti stalo.

Poprvé v historii značky dostaneme celý příběh hry najednou, nikoli rozdělený na epizody. Tomu odpovídá i zvýšená cenovka 60 eur (přes 1 500 Kč). Jinak ale hra nabídne vše, na co jsme u této značky zvyklí – dlouhé rozhovory, solidní grafiku, folkrockový soundtrack a s největší pravděpodobností i zcela minimální interaktivitu s okolím.

Pokud z mého textu cítíte velkou skepsi, máte pravdu. Jakožto velikému fanouškovi prvního dílu mi totiž True Colors přijdou jako zbytečná sázka na jistotu a v traileru jsem neviděl jedinou scénu, která by mi nepřipadala podbízivě. Nejen, že Life is Strange evidentně nechce stárnout se svým publikem, ale naopak se snaží oslovit ještě mladší ročníky.

Jestli hře křivdím se dozvíme 10. září na PC, xboxech i playstationech.