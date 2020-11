Autoři Life is Strange pracují na šesti projektech. Dopadnou jako Telltale?

Prvotina francouzského týmu Dontnod Remember Me byla sice povedená a originální (viz naše recenze), ale až následující Life is Strange jim přinesla opravdové uznání. Zato pořádné, když si odnesla spoustu prestižních ocenění i se skvěle prodávala.



Jenže na tento fantastický úspěch se studiu ještě navázat nepodařilo. Vampyre, Life is Strange 2 i Tell Me Why jsou sice solidní hry, ale že bychom je měsíce po dohrání nemohli vyhnat z hlavy, tak to tedy zase ne. Třeba to ale vyjde příště, Dontnod totiž mají aktuálně spoustu želízek v ohni.

Tell Me Why

Kromě mysteriózní detektivky Twin Mirror, která má vyjít ještě letos, se CEO Oliver Guilber v rozhovoru pro magazín Venture Beat svěřil, že aktuálně pracují ještě na pěti dalších hrách. Aby to pak bylo vůbec možné, studio nabírá zaměstnance ve velkém.

Ne že bychom aktuální úspěch Dontnodům nepřáli, ale až příliš nám to připomíná příběh Telltale, které nečekaný úspěch Walking Dead tak nakopl, že začali chrlit podobné hry jako na běžícím páse. Bohužel však kvůli této nadprodukci utrpěla kvalita, a tak zdánlivě úspěšné studio oznámilo před dvěma roky nečekaně krach a většina jejich projektů nikdy nebyla dokončena (psali jsme tady).

Snad si z jejich osudu vezmou v Dontnodu poučení.