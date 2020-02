Sony koupilo studio Insomniac za 5 miliard korun

Pro někoho může být překvapení, že k tomuto kroku nedošlo už dříve, Insomniac jsou totiž se značkou PlayStation úzce spjatí od samotného vzniku firmy v roce 1994. Proslavili se kultovními hopsačkami Ratchet & Clank a Spyro, jejich trilogie Resistance pak byla jedním z hlavních důvodů proč si kupovat konzoli PS3.

Ratchet & Clank

Jenže pak toto blízké přátelství dočasně skončilo a Insomniac se podívali i na jiné platformy. Ani Fuse ani Sunset Overdrive se však nepodařilo dosáhnout vysoko položené laťky, a tak se raději opět vrátili k Sony, pod jejichž křídly před dvěma roky vydali exkluzivního Spider-mana.



Nyní se osudy obou společností provázaly ještě více, Sony totiž celé studio odkoupilo, a to za pěkných 230 milionů dolarů, tedy přes 5 miliard korun. Dá se předpokládat, že všechny následující hry od Insomniců budou opět playstationovými exkluzivitami. Byť dosud nebyla žádná z nich ohlášena, dá se předpokládat, že se postarají o nějaký z launchových titulů chystané konzole PS5. Tak co myslíte, bude to nový Spider-Man anebo Ratchet & Clank?