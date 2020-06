Dárek pro pamětníky. Gog rozdává kultovní trilogii Eye of the Beholder

Kdo někdy v devadesátých letech vzal do ruky časopis Score, stoprocentně o Eye of the Beholder slyšel. Jde o ty nejklasičtější zástupce dnes už v podstatě mrtvého žánru tzv. dungeon crawlerů, ve kterých se se svojí partou hrdinů skokově pohybujete po čtverečkovém bludišti, bojujete s monstry a řešíte zapeklité hádanky. Anebo kysnete na místě a přemýšlíte kudy dál, protože všechny tři díly byly proklatě tuhé.

Jde o jedny z prvních počítačových her postavených na pravidlech AD&D (Advanced Dungeons & Dragons), kromě světa Forgotten Realms toho ale s papírovou předlohou moc společného nemají. Komu by to ale tehdy vadilo, že?

Do pozdějších dílů lze importovat uložené pozice z těch předešlých, pokud se do hraní pustíte od začátku, můžete se svými hrdiny strávit dlouhé desítky až stovky hodin. Na druhou stranu je potřeba si „sejvy“ chránit jako oko v hlavě, hra si totiž pamatuje jen jednu pozici, a pokud si ji uložíte špatně, tak máte prostě smůlu.

Nemá smysl zastírat, že dnes už jsou videohry úplně jinde, ale pokud máte nostalgickou náladu nebo chcete vidět, jak svůj volný čas trávili pralidé, máte unikátní možnost na této adrese. Dokonce si kvůli tomu ani nebudete muset instalovat dalšího herního klienta (ale můžete, Gog Galaxy je uživatelsky příjemný). Jen pozor, nabídka vyprší v pátek v devět hodin večer.