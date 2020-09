Fortnite produkuje měsíčně stejně emisí jako spálení 70 milionů tun uhlí

Hráči počítačových her to nemají snadné, mnoho lidí na ně stále kouká skrze prsty. Když už z nich nedělají rovnou agresivní šílence a potenciální vrahy nebo závislé gamblery vyřazené ze společnosti, alespoň cítí potřebu jejich neškodný koníček urážet. A teď se objevují další potenciální kritici – ekologové.

Lidi zajímá u nákupu hardware především cena a výkon, spotřebu tolik neřeší.

Jak naši pravidelní čtenáři jistě ví, videohry vyžadují elektrickou energii. A ne zrovna po troškách. Našlapané grafické karty velikosti skateboardu, které za provozu roztáčí obrovské větráky a hrají všemi barvami, vše podřizují výkonu a na spotřebu se příliš nehledí. K tomu připočtěte čím dál větší obrazovky a spoustu periférií (ano, i bezdrátové doplňky fungují díky elektřině) a dojde vám, že z vašeho koníčku nejspíše radikální environmentalisté radost mít nebudou. Ne, že bychom vás snad chtěli vychovávat, ale určitě neuškodí dát si hraní her do celospolečenského kontextu.

Experti odhadují, že se nějaké formě videoher věnuje zhruba třetina světové populace, což jsou asi dvě a půl miliardy lidí. Většina z nich hraje jen na mobilech několik minut denně, i tak jde o čím dál tím populárnější zábavu, jak dokazují stále rostoucí prodeje.



Aktuálně vládne hernímu průmyslu Fortnite s více než 350 miliony zaregistrovaných uživatelů. Podle serveru Gizmodo jen během dubna letošního roku tato hra vyprodukovala 140 800 tun emisí CO 2 . Pro srovnání, jde o stejné množství, které se do atmosféry dostane spálením 56 milionů litrů benzinu, nebo 70 milionů tun uhlí. Kromě samotných koncových uživatelů se do tohoto množství započítávají i provozní požadavky herních serverů na straně poskytovatelů. Když vyjde patch na nějaký populární titul, dostávají se videohry na dohled i těch největších současných žroutů dat, jako jsou YouTube, Netflix nebo Pornhub.

Tabulka her s největší uhlíkovou stopou podle serveru Save on Energy. Berte prosím s rezervou.

Server Save on Energy se pokusil sestavit žebříček her, které ohrožují životní prostředí nejvíce. Bohužel, byť o jejich ekologických znalostech nemáme důvod pochybovat, videohrám nerozumí ani zbla. Do „studie“ tak zařadil jen nejprodávanější tituly dneška (free 2 play Fortnite zcela chybí), jedinými kritérii jso paku čas potřebný k dohrání vynásobený průměrnou hodinovou spotřebou konzolí a celkové prodeje.

Žebříčku samozřejmě vévodí Minecraft, který už si našlo více než 200 milionů hráčů. Tvůrci studie přitom neberou v potaz, že tuto hru lze hrát i na slabých (tedy energeticky méně náročných) zařízeních, o tom, že jde podle nich nekonečný Minecraft „dohrát“ za 120 hodin, raději pomlčme. Na chvostu celého seznamu překvapivě najdeme všechny díly Call of Duty, které ovšem stojí a padají na multiplayeru, kraťoučká kampaň, se kterou studie pracuje, je jen zanedbatelný bonus navíc.

Občas je fajn jít se projít i do offline světa.

Podle think tanku The Shift Project se nyní digitální technologie podílejí na celosvětové produkci skleníkových plynů 4 %, jejich spotřeba se však meziročně zvyšuje o 9 %. Samotné hry se na tom podílejí sice menšinově, i tak jde v absolutních číslech o významné hodnoty.

Ano, samozřejmě existují i k životnímu prostředí daleko nepříznivější koníčky, někdo také jezdí na čtyřkolkách po CHKO, nebo létá do Afriky na safari lovit slony. I tak však určitě neuškodí čas od času všechny digitální přístroje vypnout a jít se pokochat offline světem.