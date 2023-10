Klimatičtí aktivisté narušili turnaj v Tekkenovi. Hráči moc nechápou proč

Ekologie, potažmo globální oteplování a hledání způsobů, jak mu zabránit jsou jedním z témat, které nejvíce polarizují naší společnost. Z veliké části jde o mezigenerační střet, mnozí mladí lidé mají totiž pocit, že starší nevnímají tento problém dostatečně vážně, protože se jich cynicky řečeno, už netýká. A jelikož mají pocit, že jejich varováním není přikládána dostatečná pozornost, sahají ke stále radikálnějším cestám, jak na problém upozornit.

Pokojné studentské stávky ve jménu Grety Thunbergové jsou už minulostí, dnes se občanští aktivisté lepí k silnicím, propíchávají gumy, znehodnocují umělecká díla v galeriích nebo narušují společenské akce. Ano, ze strany většinové společnosti jim to příliš popularity nepřináší, ale zamýšlený účel to částečně plní a tématu ochrany přírody se dnes ve veřejném prostoru jednoduše nejde vyhnout.

Názory na to, kde je hranice mezi omluvitelnou naivní zápaleností pro dobrou věc a kde už jde o společensky nebezpečný ekoterorismus, se samozřejmě liší člověk od člověka. Nad posledním kouskem aktivistické skupiny Just Stop Oil si ale ťukají prstem na čelo i lidé, kteří mají jinak pro jejich světonázor pochopení.

🚨 THIS ISN’T A GAME: Just Stop Oil Disrupt UK’s Biggest Gaming Convention



🦺 3 supporters of Just Stop Oil have disrupted the winners final of Tekken 7 at #EGX2023, covering the equipment in orange paint.



🖋️ We’re fighting for our lives. Join us — https://t.co/7BzUVS0A3x pic.twitter.com/M770G5PFLb