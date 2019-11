Ban pro hráče Hearthstone, který podpořil Hongkong, platí i nadále

Ačkoliv se prezident Blizzardu J. Allen Brack hned v úvodu herního svátku Blizzcon omluvil za postup ohledně zabanovaného hráče Hearthstone, který podpořil protesty v Hongkongu, na trestu už se nic nemění (připomeňme, že ho již dříve zmírnil).

Brack postoj Blizzardu dále upřesnil v rozhovoru s PC Gamerem, kde znovu zopakoval, že oficiální kanál je určen pouze hrám. „Hráči mohou na svých sociální sítích říkat a dělat, co chtějí. Mám pocit, že naše pravidla a pokyny jsou mnohem vstřícnější než u jakéhokoliv jiného tradičního sportu.“

Chung Ng Wai alias „Blitzchung“ by dostal ban za jakékoli politické názory, které by během přenosu prezentoval, dodal. „Pokud bychom něco neudělali, dokážete si představit, jak by v budoucnu vypadaly další rozhovory.“

Poukázal také na způsob, jakým společnost v Číně funguje. „Blizzard nemá právo v Číně provozovat a publikovat hry. Na to potřebujete partnera. To je nařízení, zákon. Naším partnerem je NetEase. Není to vládní agentura, ale společnost. A vydavatel.“



Přiznal také, že příspěvek bránící hrdost Číny, který se objevil na oficiální stránce Blizzardu na platformě Weibo, nemá Blizzard vůbec pod kontrolou. „Neschválili jsme to. Neschválili bychom to, ani kdyby se zeptali. Nemáme ze zákona povolení provozovat tyto kanály. Je to rozhodnutí NetEase, který je v Číně naším vydavatelem.“

Blizzard je tak další z řady firem, která se musí rozhodnout: buď v Číně nebýt vůbec, nebo se podřídit jejím pravidlům, která západním podnikům nemusí být vždy po chuti. A protože cílem společnosti je generovat zisk... ale sami tušíte, jak to chodí.