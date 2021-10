Další rána pro fanoušky Blizzardu, akce Blizzcon se ruší

Ještě donedávna patřila společnost Blizzard mezi nejobdivovanější společnosti herního průmyslu, v posledních pár letech ovšem jejich reputace dramaticky poklesla. Série kauz, nedůstojným podlézáním čínskému trhu počínaje (viz náš článek) a trapným představením mobilního Diabla viz náš článek) zdaleka nekonče, totiž z kdysi zbožňované firmy udělala vyvrhele, z kterého utíká, kdo může (viz náš článek).



Po Diablu 2 už Blizzard ani nemá co remasterovat.

Dalším důkazem úpadku je nyní zrušení tradiční akce Blizzcon, která se až na tři výjimky konala každoročně už od roku 2005. „V tuto chvíli cítíme, že energii, kterou bychom museli vynaložit na uspořádání takovéto akce, je nejlépe směřovat na podporu našich týmů a pokrok ve vývoji našich her a zážitků,“ zní oficiální vysvětlení.

Mezi řádky lze ovšem číst, že se Blizzard nemá kromě dalšího ždímání starších značek Overwatch a Diablo čím pochlubit, a také se bojí dozvuků dosud neuzavřené kauzy sexuálního zneužívání žen, které probíhalo za tichého souhlasu nejvyššího vedení společnosti (viz náš článek) .

Blizzcon, naplánovaný na únor roku 2022, je tak oficiálně zrušený a další osud akce je nejistý. Otázkou je, jestli to v budoucnosti bude vůbec ještě někoho zajímat.