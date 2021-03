Na každé nové postavě vydělají stamiliony, Genshin Impact láme rekordy

Přestože radikální fanoušci před vydáním Genshin Impact protestovali a demonstrativně ničili své herní konzole (viz náš článek), autoři hry z čínského studia miHoYo nemůžou být s výsledkem spokojenější. Mnohaletý vývoj se zaplatil během prvních deseti dnů provozu hry (viz náš článek), půl roku po vydání pak vydělávají průměrně 5,8 milionu dolarů (cca 128 milionů korun) denně. A to prosím jen na mobilech, přitom je hra k dispozici i na konzolích a herních PC. Z údajů analytické společnosti Sensor Tower ale vyplývají i další zajímavé údaje.



Například že každé vydání nové postavy přinese vývojářům v prvních 24 hodinách ještě o přibližně 7 milionů navíc. Rozšiřování party hrdinů je přitom jednou z klíčových mechanik hry, a tak nehrozí, že se neustálý přísun novinek hráčům brzy omrzí. I díky tomu dokázal Genshin Impact vydělat miliardu dolarů nejrychleji ze všech her v historii. Pro srovnání, Pokémon GO, který po vydání strhl celosvětové šílenství, na to potřeboval měsíců devět.

Hru lze přitom vcelku úspěšně hrát bez utracení jediné koruny a spousta lidí to tak dělá, najdou se ale naopak i fanoušci, kteří v ní jsou schopní „zahučet“ za desítky tisíc. Fenomén tzv. velryb, které svým nestřídmým utrácením financují hraní zdarma všem ostatním, je ovšem spjatý prakticky s každým úspěšným titulem pro mobilní telefony. Na rozdíl od většiny ostatních je ale Genshin Impact alespoň dobrou hrou a nejen kasínem, které slouží jen k vyprázdnění hráčských peněženek.