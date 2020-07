RPG Eiyuden Chronicle uspělo na Kickstarteru za pouhé dvě hodiny

Crowdfundingová horečka už sice dávno opadla, to však neznamená, že tato platforma již nemá co nabídnout. Naopak. Herních projektů se na ní objevuje stále spousta, a pokud se tvůrci mohou opřít i o nějaké známé jméno, mají úspěch prakticky zaručen.



Nejnovějším důkazem budiž chystané JRPG Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes od studia Rabbit & Bear, které během pouhých dvou hodin od začátku kampaně vybralo požadovaný půl milion dolarů (zhruba jedenáct milionů korun). Že vám jméno hry ani vývojářského týmu nic neříká? Tak vězte, že jde o stejné lidi, kteří mají na svědomí první dva díly kultovní značky Suikoden, jedné z nejslavnějších JRPG značek, mnohými fanoušky přezdívané „japonská Hra o trůny.“

Práva na Suikoden patří Konami a tak tvůrci museli známý svět opustit, jinak má ale Eiyuden Chronicle nabídnout vše, proč je druhý díl i po 22 letech od svého vzniku stále považován za jednu z nejlepších her všech dob. Kromě dětinsky naivní grafiky to jsou především propracované tahové souboje a hluboký příběh s více než stovkou unikátních charakterů, které můžete naverbovat do party.

Aktuálně už mají vývojáři na svém kontě více než trojnásobek požadované částky a to jim do konce kampaně ještě zbývá 31 dnů. Výsledku se ovšem dočkáme až v roce 2022. Kromě konzolí stávající i příští generace včetně Nintenda Switch se mohou těšit i PC hráči.