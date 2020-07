Hra Curse of the Sea Rats vybrala na Kickstarteru 1600 % požadované částky

Neznámému španělskému studiu Patoons se podařil obrovský úspěch, když jejich chystanou hru Curse of the Sea Rats podpořilo na Kickstarteru téměř 6000 lidí celkovou částkou 274 000 dolarů (zhruba šest a půl milionu korun), což představuje 1600 procent z původně požadovaných 15 000 dolarů (cca 350 000 korun).

Hlavním tahákem Curse of the Sea Rats je evidentně ručně kreslená grafika, která se inspiruje klasickými animovanými filmy od Disneyho. Hra má být klasickou Metroidvanií, tedy plošinovou zasazenou do postupně se zvětšujícího otevřeného světa. Příběh se bude točit kolem pětice hlavních postav, které zlá čarodějnice nechala proměnit v drobné krysy. Ani tato omezená podoba jim však nezabrání prozkoumat tajemné pobřeží historického Irska a zachránit život svému unesenému kamarádovi.

Studio slibuje kooperaci až čtyř hráčů najednou, celou dvanáctihodinovou kampaň si ale samozřejmě budete moci prolézt i na vlastní pěst. Hra vyjde v příštím roce na všechny aktuální platformy, zajímavostí je slibovaná česká lokalizace.