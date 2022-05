Nové Diablo nevyjde v Nizozemsku a v Belgii, prý jde o gambling

Nové Diablo budí vášně už od svého nepovedeného oznámení (viz náš článek) a dá se předpokládat, že je nepřestane budit ani ve chvíli, kdy se konečně dostane hráčům do ruky.

Jestli byla naše nedůvěra vůči mobilní free 2 play verzi kultovní klasiky oprávněná, nebo jsme vývojářům křivdili, se dozvíme již ve čtvrtek 2. června. Ne všude v Evropě ovšem budou moci říct to samé, vzhledem ke specifickému ekonomickému modelu totiž Diablo Immortal nebude moci vyjít v některých zemích Beneluxu.

V Nizozemsku a Belgii totiž po kauze Star Wars Battlefront 2 (viz náš článek) přísně regulují prodej loot boxů, na které je nahlíženo jako na formu hazardu a tedy tam jsou v podstatě zakázané. Podobně jako třeba v případě Kinder vajíček nebo sběratelských karetních her totiž zákazník nemá jistotu, co za své peníze vlastně kupuje. Výjimku si nedokázali prosadit ani Electronic Arts se svojí fotbalovou sérií FIFA (viz náš článek) a tak není divu, že se to nepodařilo ani Diablu.

Samozřejmě tamní hráči mohou při registraci „zalhat“ o svém původu a přes VPN si hru stáhnout a hrát, riskují však, že kdykoliv mohou přijít bez náhrady o dosažený postup. Díky systému crossplay je přitom možné sdílet svůj postup napříč všemi dostupnými platformami (PC, iOS a Android), jedinou podmínkou k tomu je vytvořený účet na Battle.netu.