Mobilní Diablo je fajn, ale způsob tahání peněz od zákazníku je zákeřný

Dříve než se pustíme do nactiutrhačné kritiky tak považujeme za nutné říct, že Diablo Immortal se vážně povedl. Alespoň tedy v žánru free 2 play titulů patří k tomu nejlepšímu, co kdy na mobilní telefony vzniklo a dokonce se nestydíme s ním trávit čas ani u „velkého“ PC. Jen je potřeba k němu přistupovat s notným odstupem a nesnažit se v něm být nejlepší, pak by se to totiž mohlo pořádně prodražit.

Diablo Immortal je ok, pokud do něj nehodláte investovat peníze.

„Zaplatil jsem deset tisíc dolarů a nedostal jsem nic,“ řve extaticky streamer Quinrex v minutovém videu, které se během pouhého dne stalo populárním memem. Ano, vzhledem k tomu, že je z Nového Zélandu, tak je to přibližně o třetinu méně, než kdyby to bylo v amerických dolarech, přesto se stále bavíme o minimálně 150 tisících korunách vyhozených z okna. Tedy lépe řešeno hozených do kapsy Bobbyho Koticka, ředitele firmy Activision Blizzard a zřejmě i nejméně oblíbeného byznysmena v historii herního průmyslu (viz náš profilový článek).

Prakticky vzato Quinrex nemá pravdu, protože za své peníze přeci jen dostal pár herních vylepšení, nicméně svým exaltované hulákáním chtěl sdělit, že v otvíraných balíčcích nenašel ani jeden drahokam nejvyšší úrovně. Právě ty jsou přitom nezbytné k získání toho vůbec nejlepšího dostupného vybavení. Ano, v tomto konkrétním případě se nelze zbavit posměšného úšklebku, protože svým křepčením dělá hráčům jen ostudu, ale to nic nemění na skutečnosti, že Blizzard zvolil pro svojí hru mimořádně vykořisťující finanční model. Redditor daymeeuhn spočítal, že aby dnes člověk dosáhl na maximální výkonnost postavy, musel by utratit více než milion korun.

Samozřejmě, vývojáři se ohánějí tím, že neprodávají za peníze nic, co by nešlo získat i samotným hraním, vzhledem k pravděpodobnosti „dropů“ toho nejvzácnějšího vybavení je však dosažení maximální úrovně pro běžného smrtelníka naprostou utopií. To ovšem neznamená, že by takoví jedinci již neexistovali. V nejvyšších patrech žebříčků už takoví nadšenci dají najít, jsou to však typické ukázky „velryb“, tedy hráčů, kteří svým extrémním utrácením de facto platí zábavu všem ostatním.

Ne, neříkáme, že byste snad Diablo Immortal měli přestat hrát. Na druhou stranu považujeme za důležité upozornit, že navzdory slavné značce a líbivé prezentaci jde o klasickou free 2 play hru, která z vás na místo jednoho standardního nákupu chce vytáhnout ještě více peněz poněkud sofistikovanějšími metodami. Však ji také Belgičané a Nizozemci na svém území nezakázali jen tak pro nic za nic (viz náš článek)