Utratil v Diablu Immortal 370 tisíc korun, pak autory poslal ostře do háje

Streamer Quin69 utratil ve hře v honbě za pětihvězdičkovým drahokamem legendární kvality v přepočtu zhruba 370 tisíc korun, a to s finanční podporou jeho diváků na Twitchi. Získat tyto žádané předměty je sice teoreticky možné i prostým hraním zdarma, nicméně právě ochota otevřít peněženku a zaplatit šance zvýší.

Quin69 svůj úspěch oslavil tak, že hru okamžitě odinstaloval. Aby bylo skutečně zřejmé, že to myslí vážně, tak hru opět nainstaloval, onen drahokam zničil a smazal i svoji postavu na šedesáté úrovni. Do kamery pak ukázal prostředníček a autorům vzkázal „f**k you, Blizzard“. Herní mikrotransakce, které nakonec nemusejí být vůbec mikro, kritizoval ve svých streamech už dřív. Na zničení drahokamu se podívejte tady.

Quin69 se chystá zničit pětihvězdičkový gem

Máme tady také první čísla týkající se toho, jak je vlastně mobilní Diablo úspěšné. Oficiálně se tvůrci pochlubili, že hra dosáhla deseti milionů instalací a že je to nejúspěšnější start v historii značky Diablo. Data z Appmagic naznačují, že hra vygenerovala přes 24 milionů dolarů za první dva týdny (via Pocketgamerbiz).

Nejvíce v mobilním Diablu prozatím utrácejí hráči ze Spojených států (44 procent), ačkoliv na ně připadá jen čtvrtina všech stažení (26 procent). Na druhém místě v utrácení je Jižní Korea (22 procent) s podílem 11 procent co se downloadů týče.

Diablo Immortal mem

Vygenerovaných 24 milionů dolarů je na mobilní hry slušné, nicméně řada her si vedla lépe. Záležet nyní bude na tom, zda úvodní vlna opadne, nebo zda budou hráči utrácet průběžně. Activision Blizzard ovšem má ještě jedno eso v rukávu – Čínu. Čínský NetEase totiž hru tři dny před uvedením odložil, důvodem mají být „optimalizační úpravy“. Představte si pod tím co chcete a zřejmě budete mít pravdu.

Diablo Immortal je z pohledu uživatelé agregátoru hodnocení Metacritic nejhůře hodnocená hra od Blizzardu. Její skóre se mezitím propadlo ještě o fous níže na 0,2 z 10 na PC a 0,4 z 10 na iOS.

Snad si chystané Diablo 4 povede lépe. „Aby bylo jasno, je to hra za plnou cenu pro PC a konzolové publikum,“ přispěchal už raději Blizzard s prohlášením.