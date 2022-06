ANKETA: Co říkáte na mobilní Diablo Immortal?

Honza Žďárský – Zatím mám nahráno pouze pár hodin a můj zážitek ze hry je určitě ovlivněn tím, že jsem kromě krátkého prokliku neotevřel herní obchod, o kterém se již často mluví jako o vysoce kontroverzním tématu, jelikož Activision Blizzard nasadil velmi agresivní monetizaci. Hratelnost je po pravdě taková, jakou bych čekal a chtěl od mobilní hry. Hra je oproti Diablu 3 silně lineární a zjednodušená. Soubojový systém je dynamický a plynulý, alespoň u Demon Huntera. Hra je rozdělena do kapitol, přičemž se herní obsah průběžně dostahovává. Pokud tedy při stahování hrajete, tak se občas stává, že hra laguje. Narazil jsem na pár bugů.

Trochu mě zarazilo, že při prvním přihlášení mi hra nabídla pouze pár serverů s poměrně vysokou odezvou. Když jsem proklikal ostatní kontinenty a vrátil se zpět na Evropu, v nabídce byly i servery s mnohem nižší odezvou. Lagy malinko naskakují, když se hráč dostane do lokace, kde je více hráčů najednou, zpravidla „points of interest“ nebo dungeony. V tomto ohledu ovšem nebudu přehnaně kritický, protože to může být způsobeno i mým hardwarem a přístupem k internetu. Naopak, jsem malinko překvapen, že hra prozatím běží relativně dobře, jelikož „releasy“ v podání Activision Blizzard bývají... komplikovanější. Přiznám se, že jsem prozatím docela spokojen. Diablo Immortal se hraje docela dobře. Otázkou je, jestli se udrží zábavnost i po vícero hodinách, protože jak jsem psal dříve, herní systémy jsou hodně zjednodušené.

Ondřej Zach – Mám za sebou pár hodin a působí to jako klasická dnešní free 2 play mobilní hra. V tomto případě jako vykleštěné a zjednodušené Diablo 3, upravené pro mobilní zařízení. Mobilní hry dnes generují obrovské sumy peněz, je spíš tak s podivem, že do něj velká herní vydavatelství naskakují tak pozdě. Očekávat, že si za jednorázový poplatek koupíte celou hru, jen pro mobily, by tak mohl jen blázen (byť by to bylo fajn).

Mé první bezprostřední dojmy nejsou špatné. Hraju na iPadu mini 6, který se dobře drží v ruce a musím uznat, že hra vypadá opravdu hezky. Začal jsem s barbarem, jehož arzenál dobře znám z Diabla 3. Pokud se Blizzardu něco opravdu povedlo, je to velmi dobrý dojem z likvidace spousty nepřátel na obrazovce. Kupodivu se mi hrálo dobře i bez gamepadu.

Příběh, který se odehrává mezi Diablem II a Diablem III měl potenciál, nicméně jsem se přistihl, že jsem ho relativně brzy začal bez čtení odklikávat. Toho běhání sem a tam s banálními rozhovory je zbytečně moc, a i když se příběh snaží působit temně a jsou zde situace, kdy jsem například nedokázal zabránit smrti dítěte, nevtáhl mě.

Diablo Immortal (iPad mini 6)

Mapy mi přijdou hezké, ale malinké a s řadou bariér, které zastaví pohyb postavy o fous dřív, než bych očekával. Nevím, co si úplně myslet o auto navigaci, což neznamená, že vám hra jen ukáže, kam přesně jít pomocí stop, ale když chcete, tak tam za vás dokonce sama dojde. Vážně, vyberete si úkol nebo aktivitu, kliknete a hra za vás sama dojde, kam potřebujete. Debilizace hry zřejmě souvisí s cílením na publikum, ze kterého budou chtít vytáhnout peníze.

Když přišla řeč na monetizaci, jde na to Blizzard chytře – zpočátku totiž nijak netlačí. Chvilku to trvá, než jen tak mimoděk nabídne první uvítací bundle za 25 korun. Teprve později se ukáže battle pass a další. Chytré je i to, že každý den si můžete vyzvednout bezplatnou denní odměnu, která je samozřejmě v obchůdku, jenž tak máte pořád na očích.

Zatím jsem ve fázi, kdy hra není nijak agresivní, což se ovšem může rychle změnit. Je zřejmé, že kromě kosmetických věcí budou důležitým prodejním artiklem erby, které modifikují Rifty (dungeon) a zároveň vám zvýší, nebo dokonce garantují, určitý drop. Můj tip je, že free 2 play hráči se budou topit v šancích na úrovni nula nula nic při honbě za lepší výbavou, zatímco platící budou gearovat plus minus normálně. A protože získávání lepší a lepší výbavy je motor hry… Však víte.

Hra dále nabízí po dokončení nějakého milníku jednorázový bundle. Je ovšem tragikomické, když zabijete bosse, ukončíte příběhovou kapitolu, posbíráte loot a hra vám dál jako odměnu nabídne možnost koupit si bundle.

Nejsem ovšem nijak zaskočen, neočekával jsem totiž, že monetizace bude založená jen na kosmetických doplňcích. Doufal jsem také, že hra bude o něco menší. Data se stahují postupně, už jsem na 10 GB a ještě to není úplný konec.

Má Dibalo Immortal šanci? Tipuji, že ano. Vypadá dobře a masakrování nepřátel je zábavné. U tvrdého jádra, což jsou bývalí fanoušci Blizzardu, sice spíš narazí, ale pro ně mobilní Diablo ani není určeno.