Práce na Cyberpunku 2077 jsou ještě daleko od konce, tvrdí autoři

Chystané RPG Cyberpunk 2077 od tvůrců Zaklínače je asi momentálně tou nejvíce očekávanou hrou vůbec. A ještě nějakou dobu bude, jak naznačuje nové video, vytvořené pro oficiální kanál Playstationu.

Autoři v něm doslova tvrdí, že „work on it is far from over,“ což, ať už to přeložíme jakkoliv, neznamená nic jiného, než že si na hru ještě dlouho počkáme. Všichni, kteří snad doufají, že by Cyberpunk 2077 mohl stihnout vyjít ještě letos případně počátkem příštího roku, jsou nenapravitelní optimisté, kteří budou s největší pravděpodobností zklamáni.

CD Projekt Red je ostatně svým bazírováním na výsledné kvalitě proslavený a tak jejich motto „vydáme hru až bude skutečně hotová,“ působí v dnešní době, kdy běžně vycházejí nedodělané a rozbité hry opravdu svěže. Jediným vodítkem data vydání tak zůstává fakt, že Cyberpunk 2077 má vyjít ještě na současnou generaci konzolí.



Pokud jste se náhodou právě probudili z dlouhého komatu a netušíte, proč je zrovna kolem této hry takový obrovský hype, přečtěte si naše první dojmy z loňské výstavy E3, kde nás Cyberpunk doslova uchvátil.