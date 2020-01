Avengers a remake Final Fantasy VII se zpozdí

Sotva jsme vydali náš přehled nejočekávanějších her v žánrech akcí a RPG, už není aktuální. Vydavatelství Square Enix totiž své chystané tituly Final Fantasy VII Remake a Marvel’s Avengers zpozdí. V obou případech je to samozřejmě proto, aby byly hry v době vydání bugů prosté, alespoň tak tvrdí oficiální prohlášení. U Final Fantasy je zpoždění zhruba měsíční, a to konkrétně z 3. března na 10. dubna, hra tak půjde do přímého souboje se Cyberpunkem 2077, který vychází jen o týden později.

U Avengers je to zpoždění dokonce o pět měsíců, a místo května si je zahrajeme až po letních prázdninách v září. Ač to může vypadat jako špatná zpráva, ve skutečnosti je to dobře. Letošek je na nové tituly opravdu nabušený, takže vždycky bude co hrát, navíc poslední dobou bylo těch chybami prolezlých her až příliš.