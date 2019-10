Další průšvih 2K, jejich wrestling je po vydání téměř nehratelný

Už to vypadalo, že letošní bitva o nejméně oblíbenou firmu herního průmyslu se odehraje mezi silnou trojicí Blizzard, Bethesda a Electronic Arts. Nakonec se na poslední chvíli do bojů rozhodla zasáhnout i společnost 2K. Jejich basketbal NBA 2K20 vyšel minulý měsíc tak rozbitý, že hashtag #fix2K20 chvíli kraloval celému Twitteru (psali jsme tady). To není nic proti tomu, v jakém stavu vypustili do světa nejnovější příspěvek do série wrestlingových bojovek WWE.

Tady už nejde o občasné grafické glitche či špatně nastavený režim kariéry, který by šel opravit jedním větším patchem. Ne, WWE 2K20 je podle všeho prakticky nehratelný a doslova přetéká chybami všeho druhu. Schválně se podívejte na několik ukázek, které hráči sdílejí na Twitteru.

Zarážející je, že se podobní chyby dostaly i na konzole, které mají poměrně přísné schvalovací praktiky. A to jak na PS4:

Tak na Xboxu:

A to prosím 2K oficiálně potvrdilo, že tzv. day one patch už je dávno venku. Celý průšvih je zřejmě způsoben tím, že poprvé v historii série hru nedělá japonské studio Yuke’s, ale američtí Visual Concepts, kteří jim doteď jen pomáhali. Hlavní část viny jde samozřejmě za 2K, kteří by vydání něčeho takového měli zabránit za každou cenu.