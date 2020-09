Vraťte zpět Fortnite. Epic žádá soud, aby zastavil odvetu Applu

Epic již dříve uspěl s předběžným opatřením, které Applu dočasně zakazuje odstranit vývojářské účty Epicu či odmítat aktualizace Unreal Enginu na operačních systémech Applu.

Okresní soudkyně Yvonne Gonzalez Rogersová také rozhodla, že Apple prozatím nemusí Fortnite zpřístupnit na AppStore, protože za vzniklé nesnáze si může Epic sám, když „strategicky porušil dohody s Applem“.

Epic se ovšem nevzdává a aktuálně požádal o další předběžné opatření (celý dokument si v angličtině můžete přečíst zde). Doufá, že se mu podaří dostat Fortnite zpět na AppStore dříve než 28. září, což je den, kdy proběhne hlavní líčení. Argumentuje, že neutrpěla jen jeho reputace, ale poškozena byla celá komunita Fortnitu, která přesahuje rámec hry, pořádají se zde například koncerty a další akce.

O co v kauze jde? Epic se dlouhodobě vymezuje vůči výši poplatků, které vývojáři odvádějí provozovatelům platforem, na něž své hry umísťují. U Steamu, Applu i Googlu je to 30 procent, stejně jako u PlayStation Storu, Xbox Storu a Nintendo eShopu. A to se zdá Epicu moc. U vlastního Epic Storu poplatky činí jen 12 procent. Kauza začala tak, že se Epic rozhodl vyprovokovat smazání svého hitu Fortnite z aplikačních obchodů App Store a Google Play. Udělal to tak, že porušil pravidla obou platforem a nabídl hráčům, aby si herní měnu koupili po novém i napřímo a levněji. Jenže z takové transakce nemá Apple ani Google nic. Reakce obou společností na sebe nenechaly dlouho čekat. Nejprve odstranil hru z obchodu Apple, posléze i Google. číst celý článek Platby v mobilní verzi Fortnitu

„Počet denních uživatelů poklesl na iOS o více než 60 procent, a to od 2. září, kdy Apple zahájil odvetná opatření. Ti, kteří Fortnite i nadále hrají, nebo se zde socializují, zde tráví méně času. Mizí přátelé i rodina. Lidé upřednostňují Fortnite před jinými hrami částečně i kvůli tomu, jakým způsobem akcentuje komunitu. Když jsou miliony hráčů nuceny přes noc opustit komunitu, samotný Fortnite se stává méně atraktivní, a to nejen pro hráče, kteří se nemohou připojit, ale i pro všechny ostatní,“ říká Epic.

„Fortnite je také jedním z největších míst na světě pro různé eventy. Koncert Travise Scotta ve hře v dubnu přilákal více než 2 miliony uživatelů iOS. Od té doby byly také tři filmy Christophera Nolana virtuálně promítnuty ve Fortnitu. [...] Takovéto události jsou zásadní pro propojení přátel a rodin po celém světě, zejména pak během pandemie nového typu koronaviru.“



Vyjádření Applu získal server The Verge. Apple upozorňuje, že Epic stále odmítá respektovat pravidla AppStoru, kterými se poslední dekádu řídil. „Epic to odmítl. Namísto toho opakovaně odesílají aktualizace Fortnitu navržené tak, aby porušovaly pravidla AppStoru. Není to spravedlivé vůči ostatním vývojářům v AppStoru a Epic staví zákazníky doprostřed svého boje. Doufáme, že v budoucnu budeme moci znovu spolupracovat, ale dnes to bohužel není možné.“