Apple v protiútoku. Po „korporátním Robinu Hoodovi“ chce náhradu škody

Připomeňme si, o co v celém sporu jde. Epic záměrně porušil pravidla AppStoru, když ve své hře Fortnite na iOS umožnil koupit si herní měnu napřímo bez provize Applu. Pro pořádek, udělal to tak i ve verzi pro Android. Epic tak chce upozornit na výši poplatku provozovatelům, která činí třicet procent z každé platby. To se zdá Epicu moc. Obě společnosti hru vzápětí stáhly ze svých aplikačních obchodů. Jenže zatímco na Android lze Fortnite nahrát i bez Google Play, platforma Applu je uzavřená. Epic tak Apple viní z monopolistického chování. Podrobnosti jsme psali zde.

Epic se následně pomocí předběžných soudních opatření snaží domoci toho, aby mohl na platformách Applu dále používat své vývojářské účty a do rozhodnutí soudu byl Fortnite k dispozici na AppStoru. To první se mu podařilo, to druhé ne. Více jsme psali zde.

Na to Apple aktuálně zareagoval protinávrhy, v nichž požaduje náhradu škody za porušení smlouvy. Epic si prý hraje na „moderního korporátního Robina Hooda“, ale ve skutečnosti mu jde jen o peníze. Zatímco Epic popírá, že chtěl pro Fortnite vyjednat lepší podmínky, Apple tvrdí opak. Když Apple „odmítl žádost o speciální dohodu, uchýlil se Epic ke lsti a poslal do AppStoru trojského koně“. Tím Apple míní verzi Fortnite, která obchází platby Applu.

Verzi Fortnite, která obchází platby tak, že z nich provozovatel platformy nic nemá, považuje Apple za trojského koně.

„Ve sporu nejde o nic jiného než o základní neshodu ohledně peněz. Ačkoliv Epic sám sebe vyobrazuje jako moderního korporátního Robina Hooda, ve skutečnosti je to multimiliardová společnost, která jednoduše nechce platit nic za obrovskou hodnotu, jakou jí AppStore poskytuje. Požadavky společnosti Epic na zvláštní zacházení a výkřiky o odplatě nejsou v souladu se zjevným porušením smlouvy a jejich praktikami, kdy mají miliardy z toho, že zákazníkům účtují až 99,99 dolaru za bundy s ‚V-Bucks‘,“ říká Apple.



Apple dále připomíná, že Epic na AppStoru vydělal více než 600 milionů dolarů. V uplynulých dvou letech také více něž kterýkoliv jiný vývojář využíval vývojářských nástrojů a API od Applu. Apple dále Fortnite propagoval nejenom na AppStoru, ale například zaplatil i billboard na Times Square, který lákal na koncert ve Fortnite.

Vše se prý změnilo zhruba letos v červnu, kdy měl šéf Epicu Tim Sweeney požadovat osvobození od stávajících smluvních závazků na AppStoru a úplné ukončení poplatků Applu. Sweeney tehdy podle Applu připustil, že jím navrhované změny jsou v přímém rozporu s podmínkami dohod mezi Applem a Epicem. A dál už to znáte.