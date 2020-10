Právní bitva Applu a Epicu může mít vážné důsledky i pro Sony a Microsoft

O co v kauze jde? Epic se dlouhodobě vymezuje vůči výši poplatků, které vývojáři odvádějí provozovatelům platforem, na něž své hry umísťují. U Steamu, Applu i Googlu je to 30 procent, stejně jako u PlayStation Storu, Xbox Storu a Nintendo eShopu. A to se zdá Epicu moc. U vlastního Epic Storu poplatky činí jen 12 procent. Kauza začala tak, že se Epic rozhodl vyprovokovat smazání svého hitu Fortnite z aplikačních obchodů App Store a Google Play. Udělal to tak, že porušil pravidla obou platforem a nabídl hráčům, aby si herní měnu koupili po novém i napřímo a levněji. Jenže z takové transakce nemá Apple ani Google nic. Reakce obou společností na sebe nenechaly dlouho čekat. Nejprve odstranil hru z obchodu Apple, posléze i Google. Platby v mobilní verzi Fortnitu