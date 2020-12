Redakce Bonuswebu vám přeje krásné prožití vánočních svátků

Pokud nás nezničí koronavirus, velké objemy cukroví či chlebíčků, ani během letošních svátků neplánujeme pauzu ve vydávání článků. Pokračovat bude Hra roku 2020, ohlédneme se za špatnými zprávami letošního roku, ale podíváme se i na to, co nás čeká v roce 2021. Zkusíme si také představit, jaký by byl herní rok 2020 bez koronaviru.

Co se statistik týče, nejčtenější recenzí letošního roku je ta na Cyberpunk 2077, a to i přesto, že vyšla v prosinci. Na druhém místě je The Last of Us: Part II, třetí místo vybojoval SnowRunner. Rezonovalo také vydání nových konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X/S či spor Epicu s Applem o Fortnite. Prosinec zcela ovládl Cyberpunk 2077.

Z kvízů je s přehledem nejúspěšnější loňský Ultimátní herní kvíz 1989 - 2019. Z letos vydaných si nejvíc z vás našlo cestu k tomu o Zaklínačovi a klasických střílečkách. U videí zabodovala Středozem v Minecraftu, nejúspěšnějším retro článkem je pak tento.

Díky za přízeň a užijte si svátky podle vašich představ.