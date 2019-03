Hráči Anthem stávkují, chtějí větší odměny

Když minulý týden Bioware vydali opravný patch do multiplayerové střílečky Anthem, který mimo jiné výrazně zvedl množství lootu vypadávajícího z nepřátel, zavládlo mezi hráči nadšení. To však rychle opadlo, když se zjistilo, že jde ve skutečnosti o chybu a Bioware četnost „dropů“ zase rychle vrátili do původní podoby.



Jelikož právě vyšla The Division 2, Anthem v redakci bojkotujeme také.

A jak se ukázalo, tato trapná událost byla poslední kapkou, po které trpělivost hráčů přetekla. Ti se nyní pomocí sociální sítě Reddit zorganizovali a uspořádali tří denní stávku. Myšlenka je jednoduchá – tím, že najednou přestane spousta lidí hrát již zakoupenou hru, přijdou Electronic Arts o peníze za mikrotransakce. Sice osobně neznám nikoho, kdo by v Anthem pořizoval kosmetické ozdoby za skutečné peníze, ale na druhou stranu je to rozhodně férovější přístup než například tolik populární review bombing. Hráči požadují jediné, aby herní odměny více odpovídaly času strávenému ve hře.

Abychom vám ukázali, že jsme na straně hráčů, a nikoli nadnárodních korporací, celá naše redakce se ke stávce připojuje. A to nejen na tři dny, ale nejméně na celý týden. Vyšlo totiž The Division 2.