Anthem nechce zemřít, vývojáři chystají zásadní změny

Na konci února to bude přesně rok, co vyšla ambiciózní střílečka Anthem, většina jejích hráčů už se dávno přesunula k jiným hrám. Mysleli jsme, že Electronic Arts nechají tuto značku v tichosti zemřít a všechny kapacity přesunou na výrobu chystaného Dragon Age 4, nakonec však hra dostane ještě jednu šanci.



Systém lootování prošel několika změnami, žádná se hráčům nelíbila.

Šéf studia Casey Hudson na oficiálním blogu oznámil, že se svým týmem chystají veliké změny, které by z Anthem měly udělat úplně jiný zážitek. Se samotným létáním a střelbou sice panuje spokojenost, ale chybí motivace pro zkušené hráče a tzv. end-game. Hudson slíbil zásadní úpravy v systému vylepšování postavy, sbírání lootu a také nové výzvy – stručně řečeno chce opravit prakticky vše, co jsme v naší recenzi kritizovali.

Je příjemné vidět, že Electronic Arts své zákazníky nehodili přes palubu (jako například u špatně přijatého Mass Effectu: Andromeda). Jsme zvědaví jak úpravy dopadnou. Herní průmysl totiž zná několik případů, kdy zcela rozbitá hra postupem času dorostla do krásy, za všechny jmenujme třeba Final Fantasy XIV, No Man’s Sky nebo Rainow Six Siege.