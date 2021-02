Vývoj Anthem končí, Electronic Arts si připsali další drahý neúspěch

Zpráva o konci dalšího vývoje Anthem asi překvapila jen málokoho, ta hra totiž nepůsobila dobře už od svého oznámení. Ještě živě si pamatuji, jak jsme se zahraničními kolegy na E3 zaraženě sledovali první ukázky a poté diskutovali o tom, jak hluboko to Bioware kleslo (viz dobové preview).

Nepovedené vydání hry byl průšvih sám o sobě a i ta hrstka hráčů, které se přes přetížené servery nakonec do hry podařilo připojit, nešetřila kritikou. Ne, Anthem sice nebyl nehratelný průšvih, ale jen obyčejný „looter shooter“, který nenabízel nic, kvůli čemu by stálo u hry zůstat i po dohraní jeho příběhové kampaně (viz recenze).

Vydavatelství Electronic Arts si bylo nepříznivé situace samozřejmě vědomé, a tak slíbilo, že hru na základě přání fanoušků kompletně přepracuje. Mluvilo se o jakési NEXT verzi, která zásadně upraví systém vylepšování postavy, sbírání lootu a také přidá bohatší end-game obsah. Jenže u slibů bohužel zůstalo, vývojáři totiž oficiálně sdělili, že žádný nový obsah už hra nedostane.

BioWare @bioware An update on Anthem from Christian Dailey: https://t.co/twmWXAXj3B oblíbit odpovědět

Po nepovedeném vydání posledního Mass Effectu (který nedostal žádné dodatečné DLC) a Battlefrontu 2 (který se příliš spoléhal na mirkotransakce) si tak Electronic Arts připisují u herního publika další vroubek. Byť po finanční stránce jsou na tom evidentně stále dobře.

Tiskové prohlášení se sice odvolává na komplikace způsobené pandemií covidu, ale hlavní příčinu bych viděl v tom, že už hra dnes téměř nikoho nezajímá. Oznámený přesun vývojářů na jiné projekty (Mass Effect, Dragon Age) je tak jedině logický a většina fanoušků studia Bioware za to určitě bude vděčna.

Anthem samotný bude v provozu dál a jako součást Game Passu stojí za vyzkoušení, žádný nový obsah už ale nedostane.