Sedm věcí, které právě letí ve virtuální realitě

Virtuální realita během loňského a předloňského roku připomenula svou důležitost. Dočkali jsme se vydání populárních modelů VR brýlí od Valve či Oculusu a Valve po dlouhé době vydalo nový díl série Half Life jen pro virtuální realitu. Co se však děje s tímto stále poněkud obskurním světem nyní?

V letošním roce se můžeme těšit na několik nových her, stejně tak i nových modelů brýlí. Důležité jsou i aktualizace stávajících populárních her i hardwaru. Bude to stačit na to, aby se rok 2021 zapsal do dějin virtuální reality?

1 Vyhlížíme After the Fall

Pecka mezi akčními hrami z dob, kdy bylo moderní VR pro uživatele stále ještě v začátcích, je Arizona Sunshine. Hra vyšla na konci roku 2016 a předvedla nám, kam až daleko mohou zajít akční tituly. Její autoři z Vertigo Games nyní pracují na nové akční zombie řežbě: After the Fall, dočkat bychom se jí měli v průběhu letošního léta.



After the Fall vás opět postaví hordám zombies, ovšem tentokrát na to nebudete sami, ale budete si moci přizvat další tři spoluhráče. Představte si takové Left 4 Dead, jen plně vyvinuté pro virtuální realitu. Aktuálně je After the Fall nejvíce vyhlíženou hrou pro VR (alespoň v dohledné době). Zahrát si jej budete moci nejenom na platformě PC VR (Steam, Viveport, Oculus), ale také na PlayStation VR.

2 Do VR se přesunuly koncerty i muzea

Stále nemůžeme chodit na koncerty, tak nám to dovolí alespoň virtuální realita. Na Nový rok jsme mohli namísto běžného slavení v klubech alespoň ve virtuální realitě zajít na koncert Jeana Michaela Jarreho. V březnu hrála ve virtuální realitě hned dva dny po sobě metalová kapela Nightwish. Koncert ve VR měl i raper 2 Chainz nebo DJ Porter Robinson. A další se chystají.

Pokud hledáte zážitek z muzea, zajímavé je už třeba jen to, které je věnováno specificky virtuální realitě: Museum of Other Realities. Najdete jej ve všech obchodech na PC. My jsme se dále zaměřili na nabídku služby Viveport, kde můžete najít třeba také speciálně vytvořenou kolekci od Calude Moneta, zajímavě převedená díla do VR od Dalího či Muncha nebo prohlídku privátní kolekce nizozemských mistrů.

3 Nové modely od HTC

Zatímco loni slavil úspěchy Oculus a předloni Valve, letošek by měl patřit výrobci HTC, který má v plánu uvést nové modely série Vive. Už zanedlouho, 11. až 12. května, nás čeká Vivecon, kde HTC hodlá odhalit novou generaci brýlí.



O co přesně půjde, zatím netušíme, dosavadní informace pouze naznačují, že by mělo jít o víc modelů. Zároveň HTC vyvrací spekulace ohledně specializovaného fitness modelu Vive Air s tím, že je to pouze koncept. Tipujeme, že firma buď rozšíří sérii Cosmos o nové moduly a zároveň přidá nějaký ten vylepšený model, nebo se dočkáme nového Vive Pro. Tak, či onak doufáme, že budou cenově trochu příznivější.



Jen málokdy se stává, že by autoři hardwaru pomocí softwarových updatů odemkli tak velký potenciál jako v případě nového modelu Oculus Quest 2. V první řadě budete moci hrát nově PC VR hry bezdrátově pomocí funkce Air Link. Doposud jste přitom museli shánět vysoce kvalitní a hlavně pořádně dlouhý USB-C kabel.

Druhou klíčovou novinkou je odemknutí 120Hz obnovovací frekvence vnitřních displejů, která umožní plynulejší pohyb obrazu a tím zvýší přirozenost pohybu. V neposlední řadě Oculus přidává i schopnost sledovat ve virtuální realitě vaši skutečnou klávesnici (zatím jen značka Logitech) včetně jejího přesného umístění a sledování tisknutí kláves.

5 Co sliby Ubisoftu?

Ubisoft by se podle všeho měl stát velice silným hráčem na poli virtuální reality. Problém je v tom, že to jsou zatím jen dohady. Firma slibuje VR hry ze sérií jako je Far Cry, Assassin’s Creed či opomíjený Splinter Cell. Sliby jsou ovšem jedna věc a reálných potvrzení, že hry skutečně vznikají, moc nemáme.

Změnit by to mohla letošní konference E3 v červnu, které se Ubisoft hodlá zúčastnit. Na jeho akci Ubisoft Forward se tak snad dočkáme podrobnějších informací ohledně připravovaných VR titulů, a pokud se všechny sliby naplní, bude to pořádná jízda.

6 Silný model VR předplatného

Stejně jako mají filmy a seriály Netflix, HBO, Amazon Prime a hry Xbox Game Pass, Apple Arcade, Uplay+ a další, i pro virtuální realitu na PC existuje model předplatného. Stojí za ním výrobce HTC, který na trh dodává i headsety pro virtuální realitu. Program předplatného Inifinity najdete v aplikačním obchodě Viveport.

Mezi obchody s hrami ve virtuální realitě je to stále poměrně unikátní koncept, který se zájemcům o vyzkoušení mnoha populárních her může vyplatit. Nevýhodu VR v jeho relativně malém rozšíření mezi uživateli a tím pádem i ne tak obsáhlých knihovnách umí Viveport Infinity velice snadno vynahradit. Službu lze na 14 dní vyzkoušet zdarma.

7 Popularita Saints and Sinners

Saints and Sinners jsou projektem z poměrně známé popkulturní značky The Walking Dead a aktuálně se mu velice daří. Je to akční horor, kdy se zhostíte role jednoho z přeživších zombie apokalypsy. Hra obsahuje na poměry virtuální reality hodně detailů, jako například vyrábění předmětů, usekávání končetin a podobně. A není to žádná jednohubka, strávit v této hře můžete díky znovuhratelnosti i desítky hodin.



Začátkem letošního roku autoři hlásili, že hra už vydělala 30 milionů dolarů. Nejvíce se jí daří na platformě Oculus, ačkoliv je dostupná také pro PC VR a PlayStation VR. Aktuálně se hráči mohou těšit na rozšíření Aftershocks s novým herním režimem.