Král virtuální reality? HTC odhalilo nové Vive Pro 2

Novinky výrobce odhalil v rámci akce Vivecon 2021. Výrobce tím v podstatě obnovil oba své modely z roku 2018: původní Vive Pro odhalil v lednu, Vive Focus v listopadu téhož roku.



Naopak rozšíření modulární řady Cosmos z roku 2019 chybí. Vive Pro je faktickým hlavním nástupcem spotřebitelské řady Vive a je otázkou, zda do budoucna nebude HTC svou nabídku spíše sjednocovat než rozmělňovat na víc produktových řad.

Klíčovým modelem pro hráče je Vive Pro 2, které už na první pohled má potenciál zamíchat trhem. Dosud vládlo (z mainstreamových značek) nabídce PC VR Valve se svým Indexem, jenže nově příchozí Vive Pro 2 je poměrně zdatným vyzyvatelem. Oproti tomu Vive Focus 3 nemá pro spotřebitele příliš potenciál, neboť je určený pro firmy a pro jednotlivce je příliš drahý.

Nová laťka rozlišení v mainstreamu

Když dáme stranou všechny vysoce specifické modely pro opravdové fajnšmekry, jako je například Pimax nebo XTAL, HTC opravdu přináší znatelný skok v rozlišení vnitřních displejů. Zatímco dosud bylo standardem nabízet QHD rozlišení (předchozí Vive modely, vše od Oculusu, Vive Index), případně v lepším případě 4K (HP Reverb), HTC Vive Pro 2 posouvá laťku ještě o něco výše a nabízí kombinované rozlišení 5K.

To znamená, že obraz bude ještě jemnější než kdy předtím a dále se tím sníží výskyt tzv. „screen door“ efektu, neboli to, že pouhým okem vidíte mezery mezi řadami a sloupci pixelů. 5K rozlišením se přitom mohly chlubit výše zmíněné modely od značek Pimax či XTAL a HTC se tak přidává po jejich bok. Vyšší maximální rozlišení pochopitelně s sebou ponese i vyšší nároky na hardware, což zrovna v dnešním globálním nedostatku čipů představuje větší problém než kdy jindy.

Nadstandardní specifikace však nekončí rozlišením. HTC Vive Pro 2 nabídne také velice slušnou obnovovací frekvenci využitých LCD displejů se 120 Hz. Ano, najdou se na trhu i „rychlejší“ obrazovky, ovšem v drtivé většině jsme v minulosti potkávali 90Hz panely. S novým Vive Pro 2 bude pohyb obrazu zase o něco plynulejší. Novinka nabídne i 120stupňový úhel záběru.

Virtuální briefing HTC má v dnešní době lepší nástroje k pořádání virtuálních novinářských briefingů než prakticky kdokoliv jiný. Zatímco ostatní pořádají prezentace na Zoomu a podobných platformách, my jsme se sešli s předstihem před konáním Viveconu s ředitelem HTC pro Evropu Grahamem Wheelerem přímo ve virtuální realitě prostřednictvím nástroje Vive Sync, kde jsme si mohli sednout k virtuálnímu stolu, pustit si prezentaci na velké plátno vedle nás a pak si ještě produkt předvést jako produktový 3D model. V době, kdy se osobní schůzky nepořádají, je to opravdu efektivní hi-tech řešení. Více k tématu najdete v textu u kolegů z Technetu.



HTC při práci na novém modelu spolupracovalo s firmami AMD i Nvidia, aby zajistilo i při takto vysokém rozlišení obrazu efektivní tok dat přes stávající DisplayPort. Nová komprese signálu umí zpětnou kompatibilitu i s grafickými kartami s DisplayPort 1.2, takže novinku zprovozníte i se staršími kartami.

Další specifikace už jsou v zásadě při starém. Vive Pro opět využívá ke sledování pohybu ovladačů externí stanice (Base Station) a je kompatibilní s veškerým starým příslušenstvím: ovladači, stanicemi, bezdrátovým modulem a podobně. Nechybí IPD posuvník pro zaostření obrazu a integrovaná sluchátka.

Novinka jde hned po představení do předprodeje. Na trh by měla dorazit 3. června. Předobjednávka na samotné brýle bude za 19 999 korun, po spuštění prodeje budou stát 21 490 korun. Pro vlastníky některého ze stávajících modelů Vive s externím systémem sledování pohybu to může být konečná cena, jinak si přidejte dalších zhruba 10 až 15 tisíc korun za základové stanice a ovladače. Cena za kompletní set pro český trh zatím nebyla stanovena, v Evropě vychází na 1 399 eur (necelých 36 tisíc korun).

Nový model pro byznys

Vedle Vive Pro 2 ukázalo HTC také nový Focus 3. To je model zaměřený hlavně na firmy a pro běžné zákazníky nemá kvůli své vysoké ceně velký potenciál. Je to škoda, protože čistě podle specifikací vypadá jako solidní konkurent pro aktuálního krále trhu, Oculus Quest 2.

Vive Focus 3 (neexistující dvojku výrobce nahradil modelem Focus Plus) je samostatně fungující model se stejným 5K displejem jako Vive Pro 2 a totožným zorným úhlem 120 stupňů. Obnovovací frekvence je však s

90 Hz už umírněnější. Brýle pohání mobilní čipset Qualcomm Snapdragon XR2 a má nový integrovaný systém sledování ovladačů se čtyřmi kamerami.

Nechybí ani IPD posuvník a navíc disponuje vyměnitelnou baterií, kterou můžete měnit za pochodu bez nutnosti brýle sundat a dobíjet. Za půl hodiny se vám akumulátor nabije na 50 %, pokud máte dva, můžete je plynule střídat. Pohodlí zajistí nová konstrukce i integrovaný chladič. Jako virtuální rozhraní Vive Focus 3 využívá VIVE Reality System 2.0.

Jak už jsme zmínili, cena Vive Focus 3 je opravdu vysoká, pro český trh byla stanovena na 37 590 korun. V ceně je však i dvouletá Business záruka.