Své předplatné má i virtuální realita. Láká na zombie masakr či horor

Stejně jako mají filmy a seriály Netflix, HBO, Amazon Prime a hry Xbox Game Pass, Apple Arcade, Uplay+ a další, i pro virtuální realitu na PC existuje model předplatného. Stojí za ním výrobce HTC, který na trh dodává i headsety pro virtuální realitu. Program předplatného Inifinity najdete v aplikačním obchodě Viveport.

Stejně jako v případě Microsoft Storu ani zde neplatí, že vše, co najdete v obchodě, následně je v příslušné službě předplatného. HTC sem nicméně zařadilo slušnou část celkového obsahu, necelých 900 titulů z celkových

1 500 položek. Předplatné standardně stojí 399 korun na měsíc (jednorázově), nebo v přepočtu 279 korun na měsíc, pokud se upíšete na rok dopředu. Tato varianta má i některé exkluzivní hry navíc.

HTC rozdává pravidelně měsíce zdarma k novým zařízením. Standardem jsou dva měsíce, v minulosti to bylo i šest měsíců. Službu si lze na 14 dní vyzkoušet zdarma. Fajn je i to, že si HTC nevyhrazuje službu jen pro VR brýle vlastní výroby, ale může ji využívat prakticky kdokoliv: modely Oculus Quest s Link kabelem či většina modelů platformy PC VR.

Jakmile se zkusíte k předplatnému připojit, dostanete přístup k celé řadě her, které byste jinak museli standardně kupovat samostatně. Připomenu ovšem, že hry pro VR zatím jejich autoři v drtivé většině případů nestaví na úroveň současných plnohodnotných „palačinek“, jak říkají VR nadšenci hrám na plochém displeji.

Pokud je chcete místo předplatného mít ve vlastní knihovně navždy, ceny se pohybují u větších titulů okolo 500 až 1 000 korun. Technicky vzato ušetříte o něco méně než v případě třeba Xbox Game Pass nebo Uplay+, kde jsou hry s cenami i okolo 1 500 korun.

My už každopádně Viveport díky VR brýlím HTC Cosmos Elite nějakou dobu zkoušíme a je celkem vidět, že služba vždy na nějaký čas vybere pár hlavních pecek, které mají sloužit jako největší lákadlo. Aktuálně to jsou dva tituly, které jsou součástí pouze výše zmíněné formy předplatného, kterou si musíte koupit na celý rok (Infinity Annual). Jsou to The Walking Dead: Saints & Sinners a Phasmophobia.

První jmenovaná hra je dalším projektem z poměrně známé popkulturní značky The Walking Dead a aktuálně je to jeden z předních trháků na VR scéně. Je to akční horor, kdy se zhostíte role jednoho z přeživších zombie apokalypsy. Hra obsahuje na poměry virtuální reality hodně detailů, jako například vyrábění předmětů, usekávání končetin a podobně. A není to žádná jednohubka, strávit v této hře můžete díky znovuhratelnosti i desítky hodin.

Phasmophobia (VR)

Phasmophobia je také horor (ty evidentně mají VR hráči poměrně v lásce), ovšem v tomto případě po vás nepůjdou krvelační zombíci, nýbrž budete lovcem duchů. Tento titul jde trochu dál v tom, že nabízí režim kooperace až čtyř hráčů. V takovém případě vás čeká opravdu hodně zábavy, jelikož spolupráce je klíčová. Je však třeba mít víc kamarádů s VR brýlemi.

Paper Beast (VR)

Z dalšího výběru mě zaujal titul Paper Beast, což je příjemná pauza od výše zmíněných hororů. Je to esteticky velice originální příběhová hra založená na prozkoumávání exotického světa. Zároveň má i sandbox režim, kde můžete experimentovat s tvorbou vlastního fantastického světa.

Superhot VR

No a pak tu máme starší, nicméně i tak velice zábavné tituly jako třeba LA Noire: VR Case Files, což je částečná předělávka původní hry od Rockstaru do virtuální reality, která má překvapivě slušnou úroveň bonusů a interaktivity navíc.

Dlouhodobě je hitem „bullet time“ akce Superhot VR, u které si dovolím tvrdit, že je ve virtuální realitě ještě zábavnější než její „palačinková“ předloha.