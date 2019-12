Šest špatných herních zpráv letošního roku

1. Zemřel autor indie hitu Night in the Woods

Nejsmutnější zpráva letošního roku přišla na konci srpna. Vývojář Alec Holowka, který nese zásluhy za vynikající adventuru o dospívání Night in the Woods spáchal sebevraždu poté, co byl obviněn v několika případech sexuálního obtěžování a k tomu ještě z psychického a fyzického týrání jedné z vývojářek. Holowka, který se dlouhodobě léčil s psychickými poruchami pomocí terapie a léků, vyjádřil před svojí sebevraždou nad svými činy lítost a popřál všem dotčeným mnoho štěstí.

Night in the Woods

2. Pokrytecký Blizzard banuje za svobodný názor

O největší aféru letošního roku se postaral Blizzard. Během streamu turnaje v Hearthstone se jeho vítěz s přezdívkou Blitzchung objevil na kameře v lyžařských brýlích a plynové masce a vyjádřil podporu protičínským protestům v Hong Kongu. Blizzard mu okamžitě odebral výhru, vyhodil oba tchaiwanské uvaděče a samotného hráče pak potrestal ročním banem. Své kroky odůvodnil tím, že chce zůstat zcela apolitický a stejně by postupoval v jakémkoliv případě, kdy se hráči ve svých projevech nevěnují samotné hře.

Profesionální hráč „Blitzchung“ vyjádři v livestreamu turnaje v Hearthstonu podporu Hongkongu.

Po rozlícené reakci hráčů výhru Blitzchungovi nakonec vrátil a trest pro něj i oba uvaděče zmírnil na půl roku. Na Blizzconu pak prezident společnosti J. Allen Brack vystoupil s oficiální omluvou a zdůraznil, že Blizzard se ze situace poučil, respektuje názory všech a chce se dál soustředit na vytváření „epické zábavy.“

V rozhovoru pro PC Gamer pak nicméně dodal, že na jejich rozhodnutí se nic nemění. Hráči si mohou na fórech a chatech říkat co chtějí, ale během oficiálních streamů se musí držet pouze hry. Půlroční ban pro Blitzchunga a oba uvaděče tak platí dál.



3. Bioware v těžké krizi, Anthem se nepovedl

Mimořádně těžkým obdobím prochází vývojáři z Bioware. Studio podepsané pod hrami jako Baldur’s Gate, Knights of the Old Republic, Mass Effect či Dragon Age si vytyčilo cíl vykročit do budoucnosti se svou novou značkou Anthem. Ta měla kombinovat kouzlo vypravěčského stylu předchozích her a looter-shooter mechanizmů á la Destiny. Existencí Anthem byla omlouvána i slabší kvalita předchozí hry Mass Effect: Andromeda s tím, že na něm nepracovalo jádro studia, ale „béčko“.

Anthem (PC)

Jinými slovy, Anthem měl být pro studio naprostou prioritou, jehož vývoj kočíroval zkušený Casey Hudson zodpovědný mimo jiné za KOTOR a trilogii Mass Effect. Nic z toho nepomohlo. Anthem se ve výsledku příliš nepovedl a mizerný endgame zapříčinil, že nevýraznou hru brzy opustila spousta hráčů. Zoufalost názorně ilustruje skutečnost, že cena hry u nás klesla ke dvěma stovkám, a to je stará ani ne rok.

Mezitím vyšlo najevo, že dosti problematický je i vývoj nových Dragon Age, který prošel restartem a jeho vydání je v nedohlednu. V poslední době unikly informace, že samotný Anthem se pokusí o comeback podobným způsobem, jako se to povedlo Final Fantasy XIV. Otázkou je, jestli o to vůbec někdo stojí a zda má Bioware, které v posledních letech opustila řada klíčových veteránů, ještě nějakou budoucnost.

4. Stadia je průšvih, v Česku je to stejně jedno

Oznámení streamovací platformy Google Stadia doprovázely od začátku zmatky a dohady. Obecný skepticismus se potvrdil záhy po startu. Google Stadia není ve stávající podobě obdobou herního Netflixu, její hry si totiž musí hráči kupovat, a to přesto, že se samotné streamování potýká se spoustou problémů. Startovní nabídka jednotlivých her je navíc dost chudá a počáteční šum kolem služby utichl v řádu několika málo dní. Nás to ovšem trápit nemusí.

Google Stadia

Z pohledu českého hráče začíná být frustrující fakt, že o podobných experimentech sice často slyšíme, ale vůbec se nás netýkají. Playstation Now kupříkladu letos výrazně zlevnil a jeho nabídka více než 800 her hratelných na konzoli nebo PC by za vyzkoušení stála. Do jeho výběru se dočasně dostal i God of War, Bloodborne a Uncharted 4. Letošní recenze se shodují, že hraní sice stále není úplně optimální, ale rozdíl oproti Stadii je propastný. Rádi bychom se podělili o vlastní názor, ale nemáme jak.



Podobné to je i s nadějnou službou xCloud, kterou pomalu startuje Microsoft. Nezlobili bychom se, pokud by alespoň něco do České republiky konečně dorazilo.

5. Mimořádně nezáživná E3

Za nebývale špatný lze označit i letošní ročník herní výstavy E3. Na tom chyběla řada velkých jmen, z nichž největší byla bezesporu Sony. S výjimkou Nintenda působily všechny prezentace většinou nudně. Hodně se věřilo Microsoftu, který se v Los Angeles pochlubil sice spoustou her, ty však předvedl v rámci nic neříkajících trailerů, z nichž se člověk skoro nic nedozvěděl. Výstavu letos navíc poznamenalo rekordní množství úniků, které řadu oznámení zkazily.

E3 2019

Pozitivní je, že nezáživnost konferencí patrně inspirovala i uvaděče a producenta Game Awards Geoffa Keighleyho, aby na „konkurenčním“ Gamescomu zorganizoval o poznání lépe pojatou akci.



6. Další mobilní hry, o které nikdo nestál

Ne, nemyslíme si, že hraní na mobilech musí být za každou cenu špatné a tuto kratochvíli rozhodně nikomu nebereme, jednotlivá vydavatelství by se však s touto platformou měla naučit lépe pracovat. Začátkem letošního roku tak nejprve oficiální twitterový účet filmových Vetřelců vzbudil naděje fanoušků, že se připravuje pokračování hry Alien: Isolation. Nakonec z toho byl jen Alien: Blackout, tedy hororová hra čistě pro mobily, jejíž naprosto zbytečné existenci věnoval pozornost málokdo.

Příliš jsme v redakci nepochopili ani mobilní návrat Commandera Keena, který nemá s původními hrami od ID společného absolutně nic. Proč?