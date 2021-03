Hra ze světa Harryho Pottera couvla před aktivisty. Těm je to stále málo

Na úvod uznáváme, že hra Hogwars Legacy, na první pohled nevinně vypadající fantasy RPG ze světa Harryho Pottera, má našlápnuto k tomu, aby kontroverzemi předběhla snad i Cyberpunk 2077. Když jsme v úterý vydávali informaci ohledně plošného zákazu diskusí a propagací této hry, tak nás nenapadlo, že pokračování bude už tak brzy. Autoři Hogwarts Legacy totiž už stihli skočit po příležitosti zavděčit se poněkud extrémně úzké skupině internetových aktivistů a vyšli jim s požadavky vstříc. I když, jak se to vezme.

Hlavním ústupkem je fakt, že ve hře bude nově možnost udělat si svého čaroděje nebo čarodějku i „trans“, tedy že k typicky mužské postavě si budete moci navolit žensky znějící hlas a naopak. To není mimochodem ve hrách žádný nový a specificky inkluzivní prvek: vzpomeňme si například na první Baldurs Gate z roku 1999, kde šlo nastavit vaší postavě přesně to samé, ovšem tehdy nikdo tuto volbu specificky nevytvářel za rovnoprávnost transsexuálů, nýbrž zkrátka proto, aby si hráč mohl prostě dělat, co chtěl. Touto volbou pak také proslula třeba i herní série Saints Row.



V současnosti je však takový herní prvek považován za inkluzivní a vhodný pro to, abyste binární volbou mezi čistě mužskou a čistě ženskou herní postavičkou nedráždili ty, kteří si přejí další možnosti.



Jak si však z nedávné minulosti vybavujeme, i pokud této volbě věnují autoři opravdu důkladnou péči, a přihodí navíc třeba dokonce i možnost nastavit si, jaké bude mít vaše postavička genitálie (Cyberpunk 2077), stále se najde někdo, komu to není dost. No a vzhledem k tomu, že se Hogwarts Legacy uchýlilo pouze k jednoduchému prohození vzhledu a hlasu postavičky, tak je oheň stále na střeše.



Přesně takový názor se objevil například v tomto textu na známém herním serveru Kotaku. Ten vychází z přesvědčení, že vyobrazení postavy vzhledem typickým pro jedno pohlaví, ovšem hlasem toho druhého, jen přispívají ke stereotypizaci transsexuálů. Hry se pak dále „proviňují“ tak, že vám sice dovolí vytvořit si herní postavičku se společnými prvky obou pohlaví, jenže pak se k vám po zbytek hry chovají stejně „binárně“, což prý ve výsledku ničí požitek lidí, kteří chtějí hrát za transsexuálního avatara.

Kotaku tak uvádí příklad právě na Hogwarts Legacy, kde si sice můžete vytvořit čaroděje s ženským hlasem, jenže volba vzhledu je určující k tomu, jak se k vám hra bude chovat. Třeba tím, že pak vás v rámci jedné z kolejí v kouzelnické školy pošle buď do chlapeckých nebo dívčích komnat, kde spíte, ukládáte si osobní věci a podobně. Správě by podle Kotaku měla existovat nejenom specifická „trans“ možnost při vytváření postavy, ale také i příslušné oddělené komnaty pro trans čaroděje (čarodějky). Jinak řečeno, Hogwarts Legacy to prostě dělá špatně.



Na situaci je poměrně úsměvné, že text na takto významném herním webu píše právě transsexuální muž, který by takové prvky ve hře chtěl, ovšem přiznává, že není fanoušek Harryho Pottera a hru hrát nechce. A co zákaz diskusí na herním fóru Resetera? Ten i přes inkluzivní novinku zůstává. To tak nějak shrnuje „publikum“, které aktuálně do Hogwarts Legacy nejvíce kope a kterým se autoři snaží co nejvíce vyjít vstříc.