Hry tak depresivní, že budete potřebovat psychoterapii

Pokud se pustíte do hraní videoher, tak to asi neděláte s tím, že by vás to jednou mohlo dohnat k psychoterapeutovi. Ve většině případů není cílem vývojářů deprimovat (alespoň ne záměrně). Ano, projekty jako Dark Souls umějí psychiku potrápit, ovšem ne po příběhové stránce, ale spíše svou obtížností.

Přesto existuje několik her, jejichž scenáristé se rozhodli, že otestují vaši mentální odolnost. Jinak řečeno, jde o tituly, které nejsou určeny pro „slabé kusy“, které se rozbrečí i během sledování videa s koťátkem na YouTube.

Za dlouhé roky existence videoher se objevila slušná řádka projektů, které dají pořádně zabrat vaší psyché. Ty, které jsme vybrali, pořádně potrápily určitě nejen nás, ale spousta dalších hráčů se po jejich dohrání musela hodně snažit, aby neskončila v polstrované místnosti v ústavu pro mentálně choré.