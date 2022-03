Na konci roku dorazí nová hra ze světa Harryho Pottera. Vypadá parádně

Hry z kouzelnického světa Harryho Pottera už dávno ztratily svou prestiž. O návrat hráčské pozornosti k této značce se nyní snaží studio Avalanche Software (neplést s Avalanche Studios), které doposud mělo na starosti hlavně předělávky animovaných filmů jako Auta nebo Příběh hraček. Hogwarts Legacy je tak v podstatě jejich první opravdu velkolepý titul. A z toho, co jsme během nové asi 15minutové ukázky viděli, mají zaděláno na hit.

Základní reálie jsou již známé. Hra má být singleplayerové RPG s otevřeným světem. Harryho Pottera však nepotkáte, hra se má odehrávat v 19. století. Budete si moci vytvořit vlastního čarodějnického studenta (včetně kouzelnické koleje), který nebude žádný vyjukaný nováček, nýbrž už trochu starší „páťák“. Tvorbou kouzelníka určitě pár chvil na začátku strávíte, je to totiž pouze na vás. Studium na kouzelnické škole bude zahrnovat učení se kouzel, vaření lektvarů či zkrátka vylepšování znalostí vašeho hrdiny.

Celou herní ukázku můžete sledovat zde:

Herní svět můžete prozkoumávat vlastním tempem. K dispozici je nejenom samotná škola čar a kouzel, ale i přilehlá okolí, třeba Zapovězený les (Forbidden Forest) a Prasinky (Hogsmeade). Herní scenérie nám popravdě během sledování ukázky vyrazily dech, vypadají opravdu hodně propracovaně. Nebude chybět ani létání na koštěti, a to jak při hraní famfrpálu, tak i jako rychlém dopravním prostředku.

V kouzelnickém světě vás čeká jak řešení puzzlů či miniher během výuky kouzel, ale třeba i cvičné čarodějnické duely a nebo opravdový boj na život a na smrt. Podle dostupných záběrů se Hogwarts Legacy nejspíše úplně vyhne boji na blízko a vše se bude soustředit na kouzlení. Vaši kouzelnickou sílu bude samozřejmě možné vylepšovat, stejně jako se budete učit zcela nová kouzla a způsoby, jak je šikovně řetězit pro ještě větší efektivitu.

Grafika hry vypadá naprosto úchvatně, k tomu zkrátka není co dodat. Rozhodně nás velice příjemně zaskočila. Vzhledem k tomu, že jde o multiplatformový titul, a to dokonce i na předešlou generaci, tak jsme také celkem zvědaví, jak se hra bude hýbat na různých slabších strojích (PS4, Xbox One S).

To nejdůležitější zaznělo na konci prezentace. Hry se dočkáme ještě letos, na konci roku, a to pro všechny xboxy a playstationy současné i předchozí generace a také na PC. Autoři se sice zdráhají oznámit konkrétní datum, ale vypadá to, že jsou odhodlání mít hru letos hotovou. Jak ovšem víme, odklady se dějí velice často, takže bez konkrétního data je na místě ještě očekávání trochu krotit.