KOMENTÁŘ: Kde jsou ty slibované hry pro PlayStation 5?

Přijde mi to jako nedávno. Po štěstí na ponocování v den, kdy se shodou okolností i nečekaně spustily předobjednávky na PlayStationy 5 jsem měl tu čest si jít pro novou konzoli hned v první den prodeje, v listopadu 2020. Stál jsem ve frontě před prodejnou a pozoroval, jak si celá řada dalších šťastlivců přede mnou odnáší zbrusu novou konzoli. Jeden z nich dokonce z prodejny doslova utíkal s krabicí v náručí.

Jestli šel PlayStation domů zapojit a hrát, a nebo měl už domluveného kupce za pořádnou cenovou přirážku, se nikdy nedozvím. Z konzole se každopádně v následujících měsících stalo ceněné zboží a jeho hodnota se spíše odvíjela od pomyslného hráčského statusu a prestiže než od praktické hodnoty. A bohužel i nyní, o rok a půl později je PlayStation 5 spíše symbolem příslušnosti k dané kastě hráčů než zařízením, bez kterého se neobejdete.

Nechci, abyste mne pochopili špatně: mám stále rád svůj PlayStation 5 a těší mne, že ho mám doma už tak dlouho. Používám jej jako náhradu za model předchozí generace a navíc mám ještě možnost si spoustu již vydaných her zahrát v hezčí a plynulejší verzi. U těch nových mám zase výhodu v tom, že si můžu vybrat lepší grafický režim, než kdybych měl pořád PlayStation 4. Je to bezva, ale zároveň i po tak dlouhé době od vydání nenastala situace, že bych si něco chtěl zahrát, ale bez PlayStationu 5 bych měl smůlu.

Aktuální výčet her, které si zkrátka bez PlayStationu 5 nezahrajete, je hodně skromný. Pokud vypustíme všechny různé next gen edice již stávajících her, pak je ryze PS5 titulů rovných pět:

Demon’s Souls

Destruction AllStars

Ratchet & Clank: Rift Apart

Returnal

Astro’s Playroom

Toto jsou doposud jediné hry, které se neohlížejí za minulostí a řídí se pouze moderním hardwarem a všemi jeho možnostmi. Všechno ostatní se dá hrát i na jiných platformách či předchozích generacích herní konzole od Sony. Jinak řečeno, žádná next-gen revoluce se zatím nekoná a herní společnosti jsou stále velice ohleduplné vůči majitelům, kteří si ještě nejmodernější herní mašinu nestihli nebo nechtěli pořídit.

PlayStation 5

Možná by to teď mohlo znít, jako kdybych se doprošoval něčeho, co vlastně mezi hráči není moc oblíbené téma: exkluzivní tituly. Ano i ne. Na jednu stranu je vždy fajn, když má člověk možnost volby. Třeba takové Ghostwire: Tokyo si konzolový hráč nemohl zahrát jinde než na PS5. Jenže hra se nestala pouze konzolovou záležitostí a dostupná je i pro PC. Podle mne by to právě takto mělo vypadat: máte motivaci koupit danou konzoli, ale zároveň je tu i alternativa, pokud si nechcete vybírat jeden z konzolových týmů.

Na druhou stranu zkrátka exkluzivity pomáhají prodejům konzole. Své o tom ví především Nintendo. Exkluzivity do jisté míry i pomáhají soutěživosti trhu, protože s absolutní volností rozjet všechno na všem by mohlo znamenat ve výsledku menší výběr zařízení. No a zároveň také chceme být koupí dané konzole odměněni právě pocitem správného rozhodnutí. Jinak řečeno, že dostaneme hry, kvůli kterým mělo smysl konzoli kupovat.

Problém s PlayStationem 5 je především v tom, že Sony se zřejmě bojí zanevřít na stále velice početnou základnu lidí s předchozí generací. Něco jiného by asi bylo, kdyby se nová generace dala běžně koupit z poličky v nejbližším obchodě, to ovšem minimálně rok po startu prodejů nebylo možné a i teď musíte pátrat, abyste nějaký ten volný kousek skladem našli.

Spousta lidí navíc nakupuje takové věci ve slevách, což je však vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku tohoto zboží celkem utopie. A tak se lidé v čekání na zlevněné nové playstationy raději drží těch starých, což zase prohlubuje potřebu vyrábět hry i pro starší generaci. Jenže to zase pak upevní v majitelích „čtyřky“ pocit, že vlastně není nutné novinku kupovat. Máme tu začarovaný kruh jak vyšitý.

Letos má PlayStation zatím oznámené a z části už i vydané pouze tři čistě exkluzivní tituly: Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 a God of War Ragnarok. Všechny tři tituly jsou či budou dostupné jak pro současnou, tak i předchozí generaci. Pokud se nic nezmění, bude nejdříve až rok 2023 tím, kdy už bude nové železo opravdu potřeba. A snad se také dočkáme vícero titulů, které se už nenechají omezovat starou generací konzole.

Mezi ně budou patřit hry jako Spider-Man 2, Pragmata, Final Fantasy 16, Wolverine nebo remake Star Wars: Knights of the Old Republic. Svou roli bude nepochybně hrát i nová generace VR brýlí s nimi spjaté hry. Otázkou zároveň také je, zda se ještě někam, řekněme, do druhé poloviny 2023 nebo první poloviny 2024 nevloží i informace o vylepšené verzi PS5. Pro verze modelu PS4 koneckonců také přišla tři roky po uvedení základního modelu.

Plný potenciál má každopádně „pětka“ pořád ještě spíše před sebou, ovšem je zároveň i dost možné, že spousta lidí může nakonec rovnou přeskočit z modelu PS4/PS4 Pro na nějakou případnou Pro verzi PS5. K podobnému kroku se mohou uchýlit dokonce i současní majitelé PS5, což zase možná i trochu onen dlouhodobý potenciál „pětce“ zase krade. Jak se bude brzké pořízení PS5 jevit za další rok a půl, zatím netuším, každopádně toto následující období bude pro konzoli kritické.