Jak by vypadal Cyberpunk 2077 na PS1? Do módy přichází demaky

Občas to vypadá, že na každou zajímavou novinku vyjdou alespoň dva remastery či remaky nějakých starších klasik. Umožnit lidem vrátit se do minulosti a ukázat jim v důstojné podobě skromné začátky dodnes vycházejících sérií je jistě záslužná věc, ovšem poslední dobou se to „trochu“ vymklo z rukou.

Jak by vypadala geniální plošinovka Limbo, kdyby vyšla na legendární 8bitový C64? Až překvapivě dobře.

Jednak se oživují čím dál tím obskurnější tituly (koho proboha zajímají už tenkrát béčkové hry jako Forsaken nebo Panzer Dragoon?) samotné „remasterování“ se pak odbývá (viz Warcraft 3 nebo Commandos 2). Jejich tvůrci se často spokojí s tím, že jen přidají další rozlišení, lehce přeleští textury a nasekají hromadu nových chyb, protože jim nejspíše přijde, že lety prověřený titul už není potřeba znovu testovat.

Z hráčského pohledu jsou zajímavější kompletní remaky, to už je ovšem hodně drahá disciplína. Například loňský cenami ověnčený Resident Evil 2 zaměstnal stovky lidí na plný úvazek, tedy jako jakákoliv jiná ambiciózní AAA hra dneška.

Jak už je ze samotného názvu patrné, demaky představují přesný opak výše zmíněného. Jejich autoři se snaží do zastaralého hardwaru nacpat co nejvíce funkcí z moderní hry, což je opravdová výzva nejen z programátorského hlediska. Je potřeba zachytit samotnou podstatu zábavnosti a vše ostatní očesat úplně na kost.



Způsobů jak k této disciplíně přistoupit, je nespočet, žádná jednotná pravidla neexistují. Ti největší nadšenci hry vytváří přímo na původním hardwaru, jiní naopak používají moderní enginy a výsledek jen vizuálně degradují. Nutno říct, že drtivá většina z projektů, které můžete na internetu vidět, končí ve fázi prototypu a jen ve výjimečných případech jdou dohrát od začátku až do konce. Ba co víc, často nejde ani o opravdové hry, ale jen o sestříhané video bez jakýchkoliv funkčních mechanik. To však nijak neubírá na jejich zajímavosti.

Podívejte se například na tento demake loňského Death Stranding, který naprosto skvěle vystihl vizuální podobu éry prvního PlayStationu, vůbec nejošklivější období v dlouhé historii videoher.

Podívejte se například na tento demake loňského Death Stranding, který naprosto skvěle vystihl vizuální podobu éry prvního PlayStationu, vůbec nejošklivější období v dlouhé historii videoher. Krátká ukázka má vše, co bylo tehdy standardem. Od úvodního loga přes hranaté 3D modely, mizivou viditelnost až po příšerné animace. Nabízí se otázka, zdali by se tehdy Kojimovo dílo stalo kultovním hitem, který předběhl dobu, nebo je v tomto případě vizuální stránka pro celkový zážitek opravdu nezbytná.

Něco podobného je například i tento demake populární Untitled Goose Game.



Pro zajímavost – výroba tohoto dvacetisekundového klipu prý zabrala jeho autorovi dvacet hodin.

Jednou z nejznámějších postav na demakové scéně je Fin s přezdívkou 98demake, na jehož youtubovém kanále najdeme spoustu videí typu „Jak by vypadala hra XXX, kdyby vyšla v roce XXX“. Samotné vytváření demaků ho však již pomalu přestává bavit a tak své síly vrhl i do výroby vlastních her.

Halo 2600 vytvořil Ed Fries, jeden z hlavních mozků za původní hrou.

Jedním z nejlepších demaků vůbec je Halo 2600 od Eda Friese, tedy převod vlajkové značky Xboxu na kultovní konzoli Atari 2600. Ta má milionkrát menší výkon, než který byl potřeba na rozběhání původní hry. Vzhledem k faktu, že konzole má jen 128 bytů operační paměti, veliký problém bylo jen vytvořit postavu hlavního hrdiny Masterchefa tak, aby byl vůbec k poznání. „Je to jako převést rozsáhlý román do haiku,“ popsal autor celý proces, během nějž se cítil více jako básník než programátor. Ba co víc, ve své skromnosti se nebál přirovnat výrobu demaku ani k Bachovým fugám či japonským origami. Výsledek jeho práce je však obdivuhodný. Má pouhé 4kB, dočkal se vydání na retro cartridgích, dokonce je i součástí sbírky amerického Smithsonian American Art Musea.

Nemusíte však být geniální programátor, abyste se mohli do tvorby demaků pustit sami. Vlastně nemusíte o výrobě her vědět prakticky nic, stačí vám k tomu jen konzole PS4 a nově vydaná hra Dreams. Ta umožňuje šikovným lidem vytvořit prakticky vše, na co si vzpomenou, demaky populárních her nevyjímaje. A jak se můžete přesvědčit například na ukázce ze Cyberpunku 1997, výsledky jsou opravdu zajímavé.