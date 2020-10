Disco Elysium slaví rok od vydání. Tancem i retro remakem

Vývoj Disco Elysia začal v estonském squatu jako osobní pokus vyrovnat se se závislostí na alkoholu (viz náš článek), nyní jeho autorům z uměleckého sdružení ZA/UM leží svět u nohou. Za svoji herní prvotinu posbírali bezpočet cen, včetně čtyř „herních Oscarů“ z The Game Awards. Hlavní animátor hry Timo Albert si tak s chutí mohl dovolit připnout na svůj twitterový účet vítězný taneček inspirovaný známým virálním videem „Get tf out of my way type way“ od Caseyho Frye.

Navzdory stylové grafice je Disco Elysium z 95 procent jen textová adventura, čehož využil fanoušek Colin Brannan a vytvořil tzv. demake (viz náš článek) pro stařičkého Game Boye. I po zredukování pro 8bitovou konzoli zůstává hra v podstatě totožná se svojí předlohou, výraznější úpravy se dočkal jen RPG systém přidělování schopností.

Výsledek si můžete zdarma vyzkoušet i přímo v internetovém prohlížeči na tomto odkaze, bohužel je v tuto chvíli hotová jen první kapitola hry.

Tím to ale ani zdaleka nekončí. Hlavní scenárista hry Robert Kurvitz už slíbil, že Disco Elysium dostane nejen DLC přídavek, ale i veliký druhý díl, knihu i seriál.