Přehnaná očekávání? Nová generace konzolí se asi nezbaví obávaných 30 FPS

Už celkem dlouhou dobu je snímková frekvence na herní scéně předmětem velkých dohadů. Zatímco skalní hráči na PC často prohlašují, že i 60 snímků za sekundu (frames per second, FPS) je málo, na konzolích se stále setkáváme u náročnějších titulů s 30 FPS, což se dá vzhledem ke stáří použitého hardwaru vlastně i celkem chápat. Mimo to navíc konzolisté mají někdy možnost zapnout režim výkonu, kdy se sníží rozlišení právě na úkor snímkovací frekvence, takže třeba ani na PlayStationu 4 Pro už není 60 FPS cizích.

K nové generaci konzolí se však už dlouho vzhlíží jako k alespoň částečnému dohnání oné „PC master race“. Zástupci společností, jako je Microsoft nebo Sony, prohlašují, že pro novinky chystají třeba i podporu doposud prakticky nevyužitelného 8K rozlišení či právě vysoké snímkovací frekvence, konkrétně až 120 FPS. Nikdo samozřejmě nečeká, že budeme od zimy hrát na novém Xboxu hry v 8K právě při 120 snímcích za sekundu, to je zcela nereálné i pro nejmodernější počítače, ovšem i tak jsou očekávání celkem vysoko.

Znalí počítačové grafiky jistě vědí, že rozlišení a snímkovací frekvence jsou vlastně takové protiváhy, takže když zhoršíte jedno, zlepší se druhé a naopak. Pokud ale požadujete, aby byly obě hodnoty co nejvýše, připravte si pořádně nadupaný hardware. U současné generace, tedy posledních PlayStationů a Xboxů, platilo, že si lze vybrat mezi 4K rozlišením a nižší snímkovací frekvencí (30 FPS), anebo naopak stáhnout rozlišení na 1080p a užít si 60 FPS. Stávalo se ovšem, že se při 4K současná generace sem tam zapotila vůbec udržet 30 FPS a současně 1080p zdaleka nezaručovalo hladkých 60 FPS ve všech titulech.

Xbox Series X

Nová generace s sebou tak pochopitelně nese jistá očekávání. Veskrze převažuje názor, že by novým standardem mělo být 4K při 60 FPS s tím, že pro dosažení slibovaných 120 FPS budete muset snížit rozlišení buď na 1080p (Full HD) nebo na 1440p (2,5K). Moc nepočítám s tím, že by se hned při letošním spuštění konzolí na trh objevila podpora 8K vzhledem k tomu, že na trhu je jen pár televizí s tímto rozlišením, které jsou navíc záležitostí pro extrémně bohaté.

Teď do očekávání hráčů trochu hodilo vidle studio Ubisoft, když ve vyjádření pro server IGN přiznalo, že očekávaný titul Assassin’s Creed Valhalla bude na nové generaci konzolí fungovat „alespoň ve 30 FPS“ při rozlišení 4K. To je ovšem něco, co fanoušky trochu zaskočilo, jelikož právě 4K/30 FPS už je něco, co známe od současné generace. Máme to tedy chápat tak, že hry budou mít sice hezčí grafiku, ale jinak budou fungovat prakticky stejně jako v současnosti?

Ano, někdo může namítnout, že mnoho současných 4K konzolových titulů není v „pravém 4K rozlišení“, nýbrž pouze v polovičním, které je pak strojově dopočítáno na plné 4K (tzv „šachovnicové vykreslování“). Takže technicky kdyby Valhalla fungovala v nativním 4K, byl by to oproti současné generaci jistý pokrok. Takový, který by ale možná mnoho hráčů po vizuální stránce hry ani nezaznamenalo, a místo toho by nastoupilo jen zklamání, že hra není o moc plynulejší než současné pseudo-4K tituly na aktuálních konzolích. A to je právě ten problém.

Jak Microsoft, tak Sony se totiž již ohání právě výše zmíněnými „až 120 FPS“, z čehož se tak dá odvodit, že minimálně s 60 FPS by si nové konzole měly hravě poradit při dnes běžně využívaných typech rozlišení monitorů/televizí. 60 FPS je oproti 30 poměrně znatelným rozdílem, byť se samozřejmě najdou i tací, kterým 30 FPS bohatě stačí. I v redakci máme na toto téma trochu rozdílné názory, ale já třeba rozdíl mezi 30 a 60 vidím, a kdybych si mohl vybrat, vždy radši omezím rozlišení právě na úkor snímkovací frekvence.

Ještě jeden faktor, který je třeba brát v potaz, je samozřejmě i stabilita. Pokud vám hra například na PC skáče mezi 60 a 35, je to paradoxně možná i nepříjemnější zážitek než perfektně stabilních 30 FPS. Na druhou stranu se ale právě v oblasti PC dá dnes poskládat za slušný peníz sestava, která dovede ve všech moderních titulech (snad s výjimkou virtuální reality a některých opravdu otřesně optimalizovaných her) zajistit krásně stabilních 60 FPS.

Tuto jistotu bych tak já, stejně jako spousta jiných hráčů, právě ocenil i u nové generace konzolí. Nový PlayStation či Xbox se zpravidla kupuje na dlouhá léta služby (majitelé původního PlayStationu 4 jej mohou mít doma už 6 let), a nejde u nich jako u PC třeba vyměnit grafickou kartu za lepší, přikoupit více operační paměti a podobně. Takže představa, že se najdou tituly, nad kterými se zbrusu nová generace konzolí zapotí několik týdnů po jejím příchodu na trh, je poněkud znepokojivá.

Do vydání jak nových konzolí, tak i titulu Assassin’s Creed Vallhala však stále zbývá ještě přibližně půl roku, takže spíš doufám, že jen Ubisoft trochu krotí očekávání, aby nás všechny pak mohl překvapit krásnými 4K/60 FPS, nebo případně 1080p/1440p při 120 FPS. A že určitě nebude sám.