Je lepší mít vyšší rozlišení, nebo frame rate? Šéf Xboxu má jasno

„Chtěl bych, aby se hry hrály stejně tak skvěle, jako vypadají,“ řekl v rozhovoru pro server Stevivor ředitel xboxové divize Microsoftu Phil Spencer. A zároveň přihodil názor, jak toho dosáhnout – zvýšit rychlost snímkování alespoň na

60 FPS.



V současné generaci se to nedařilo, hlavně proto, že použité procesory jsou oproti grafickým kartám slabé. V nastupující by to však neměl být problém. Spencer dodal, že hlavní odpovědnost je na samotných vývojářích, ze strany Xboxu jim nikdo nebude diktovat, jak má hra fungovat.

Ideální by samozřejmě bylo, kdyby se hrám podařilo dosáhnout 4K rozlišení v 60 FPS, to je ovšem u konzolí, jejichž cena se bude pohybovat někde kolem 15 000 Kč, nejspíše jen zbožné přání.

Důležité tak bude najít kompromis mezi kvalitou obrazu a stabilitou snímkování. To je ve výsledku daleko důležitější než magická hranice 60 FPS (viz můj nedávný komentář). A jak to máte vy?