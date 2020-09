Za přejmenováním Gods and Monsters byl hrozící právní spor

Pokud jste sledovali poslední pořad Ubisoft Forward, určitě vám neuniklo přejmenování hry Gods and Monsters na Immortals: Fenyx Rising. A nyní známe i důvod.

Ubisoft se snažil podat ochranou známku na Gods and Monsters, proti tomu se ovšem ohradil výrobce energetických nápojů Monster Energy. Ten se domnívá, že takový název by šlo snadno zaměnit s jeho ochrannými značkami, kam spadají například Monster Army či Monster Energy Drink.

Ačkoliv by Ubisoft soudní spor pravděpodobně vyhrál, stálo by ho to čas a peníze. Usoudil proto, že změna názvu je snadnější řešení (via britský Eurogamer).