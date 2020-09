Legendární Prince of Persia se vrátí v remaku, jinak Ubisoft nezaujal

Čtvrteční prezentaci Ubisoft Forward předcházela osobní omluva ředitele společnosti Yvese Guillemota za události, které vedly k nedávnému odejití vysoko postavených manažerů společnosti.

Serge Hascoet, Maxime Béland, Ashraf Ismail a Tommy Francois čelí obvinění z vytváření netolerantního pracovního prostředí a osobních útoků proti podřízeným, za což byli za veliké mediální pozornosti z firmy odejiti. Guillemot pak zároveň vyjádřil podporu hnutí Black Lives Matter.

Ubisoft @Ubisoft Ahead of #UbiForward, a message from our CEO Yves Guillemot: https://t.co/NDfOj4tFk7 oblíbit odpovědět

Ale pryč od politiky, pojďme raději k samotným hrám.

Jako první přišla na řadu hra Gods & Monsters, která byla nově přejmenována na Immortals: Fenyx Rising. O kolik je nové jméno lepší než to staré nechám na vás, důležité je, že na samotném konceptu hry se od jejího prvního oznámení moc nezměnilo. Pořád to působí jako kombinace God of War a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, zabalené do výrazně stylizované grafiky. V otevřeném světě inspirovaném řeckou mytologií budete bojovat se zástupy nepřátel a občas i řešit nějaké ty hádanky. Hlavního hrdinu (hrdinku) si budete moci vytvořit podle svého vkusu a jak je dnes zvykem v průběhu hry na něj věšeti spousty kosmetických doplňků. Těžko říct, jestli tato kombinace mnohokrát viděných mechanismů, bude k úspěchu stačit, výsledek každopádně vyzkouším již 3. prosince.

Kvůli nešťastnému úniku už jsme se o chystaném remaku skvělého Prince of Persia: Sands of Time z 2003 dozvěděli s předstihem (viz náš článek), i po shlédnutí oficiálních záběrů jsme ale pořád rozpačití. Na to, že nejde jen o remaster, ale o plnohodnotný remake totiž působí grafika hry dost zastarale. Nějak v tom nevidíme nějakou přidanou hodnotu, kterou by princ neměl už před osmnácti lety. Třeba se ale do vydání, naplánovaného na rok 2021, něco zásadního ještě změní.

Došlo i na značku Splinter Cell, ovšem ne v podobě, kterou by si asi fanoušci přáli. První ukázka z anime seriálu, na který se můžete už teď podívat na Netflixu, sice nevypadá zle, k novému plnohodnotném dílu má ale hodně daleko.

Fanoušky retra a komiksů určitě potěšil návrat týmové bojovky Scott Pilgrim vs. The World: The Game. Complete Edition bude jen lehce vylepšenou verzí deset let starého originálu, doplněnou o všechny následné DLC.

Ukázka z Watch Dogs: Legion neukázala nic nového (pokud tedy nejste fanoušci rappera Stormzyho, který bude mít ve hře vlastní misi) takže jediným opravdovým překvapením celé prezentace bylo až závěrečné představení hry Riders Republic.

Půjde o masivně multiplayerovou hru z prostředí extrémních sportů. Na výběr budou všechny možné a nemožné dopravní prostředky, jízdními koly počínaje, leteckými paraglidovými obleky zdaleka nekonče. Estetika připomíná hit Fortnite a také se opírá o divoké oblečky a ještě divočejší tanečky. O tom, jak se to ve výsledku bude hrát, jsme si ale bohužel z hodně barevného traileru příliš obraz neudělali.

Ve výsledku lze říct, že se Ubisoft snaží jít s dobou, což asi není zrovna to, co by od něj starší hráči chtěli. Pro ty jsou tu především hry Assassin’s Creed Valhalla a Far Cry 6, kterým byl věnován prostor minule.