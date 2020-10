Řecký klon Zeldy má potenciál. Hráli jsme Immortals od Ubisoftu

Stejně jako v případě Assassin’s Creed Valhalla, i tentokrát jsem vyzkoušel další chystaný titul od Ubisoftu na dálku prostřednictvím streamu přes službu Parsec. Doba totiž z pochopitelných důvodů stále není příznivá tomu, abychom na demoverze her kamkoliv jezdili. Streaming je navíc už na tak dobré úrovni, že vlastně ani skoro nejde poznat, že hru nemáme fyzicky, nýbrž jen ve formě streamovaného videa.

V chystaném Immortals Fenyx Rising (dříve Gods and Monsters, než byla firma donucena titul přejmenovat) jsem hrál několik hodin úvodního obsahu. A ačkoliv hra vychází už za dva měsíce a kousek, není moc jisté, jakou šanci má u hráčů zabodovat, když to bude zrovna v poměrně zahuštěném období příchodu nových konzolí na trh. Autoři tak musí doufat, že se jim povede zbavit se cejchu napodobeniny Zeldy: Breath of the Wild a zaujmout hráče něčím navíc. A potenciál tu určitě je.

První rovinou, ve které se mohou Immortals trochu odlišit, je fakt, že hra vlastně sama sebe nebere příliš vážně. A to je dobře, protože jedno rozlehlé a vážné RPG od Ubisoftu (Valhalla) vyjde jen pár týdnů předtím a vlastně pořád působí rozhodnutí vydávat takto žánrově podobně zařazené hry tak blízko k sobě dost zvláštně. Ovšem právě fakt, že celý tón hry se nese spíše ve veselejším duchu, je jednou z možností, jak se odlišit.

V první řadě je to celý styl vyprávění, který je vlastně jednou dlouhou konverzací dvou antických řeckých bohů. To doplňuje i samotný děj hry, různé situace a hlášky hrdinů a ačkoliv nebyla úspěšnost stoprocentní, i tak musím za sebe říct, že jsem se příběhem a hláškami celkem bavil. To je pro mne vlastně i to nejdůležitější, co jsem si z dema odnesl, a sice že půjde zcela jistě o oddychový titul.

Jak se ale Immortals hrají? Na to je celkem jednoduchá odpověď. Pokud jste hráli poslední díly ze série Assassin’s Creed (Origins, Odyssey), zažijete už při úvodní části hry momenty, kdy budete správná tlačítka mačkat dřív, než vás k tomu hra poprvé vůbec vyzve. Ano, co do herního stylu je to prakticky Assassin’s Creed přes kopírák, ovšem jak se říká, pokud to není rozbité, netřeba to spravovat.

Máte tedy po vzoru těchto titulů možnost používat několik typů zbraní, které můžete dále vylepšovat a sbírat nové. Stejně tak sbíráte i nové zbroje, ale i materiály, pomocí kterých buď ty stávající předměty vylepšujete, nebo třeba vaříte lektvary a také vylepšujete své schopnosti. Vše najdete na jednom místě (Hall of the Gods, jakýsi herní hub na mapě).

Samotných schopností je zde opět stejně jako v Assassin’s Creed několik typů a dále se větví, takže se můžete třeba zaměřit na střílení z luku, plížení, boj na blízko a další. Nepochybuji však o tom, že během hry posbíráte dostatek prostředků k tomu, abyste si vylepšili prakticky vše, co chcete.

Na začátku hry si můžete vytvořit vlastní postavu: na výběr je muž, či žena (proto neutrální jméno Fenyx), dále zvolíte typ účesu, tvář či různá obličejová tetování nebo jizvy. Vše lze navíc kdykoli později změnit, takže pokud nejste s vaším hrdinou po nějaké době plně spokojeni, máte možnost se do nabídky tvorby postavy vrátit.

Fenyx pak provázíte světem z antických řeckých bájí, potkáváte známé bohy i monstra (proto původní název Gods and Monsters), používáte legendární artefakty jako Daidalova křídla, Odysseyův luk a další. A ačkoliv toho na vás hra už z kraje navalí docela dost (lehká zbraň, těžká zbraň, luk, křídla, telekinetické schopnosti a další), tak se zároveň snaží o co největší přístupnost a vše tak naopak působí vlastně spíše zjednodušeně oproti klasickým RPG. Tedy právě jako v případě Zeldy: BOTW.

Nebudu chodit okolo horké kaše, ano, těch podobností tu je určitě víc. Tou, která praští do očí jako první, je samozřejmě barevná, tak trochu komiksová grafika, což jsem ocenil zejména v druhé zóně dema, která byla stylizovaná jako rozlehlé zelené pláně. Ale zde nevidím nic špatného, opět, když to funguje, tak proč ne. Grafická stránka je poměrně silný aspekt Immortals.

Jenže když se k tomu připočte i fakt, že třeba potkáváte malé kempy nepřátel s truhlou, která se odemkne po jejich poražení, nebo fakt, že můžete šplhat snad na každý svislý povrch pod podmínkou, že máte dostatek staminy, pak už začínám trochu cítit opisování. No a také by mě zajímalo, na jaké další nadpřirozené síly Fenyx v pozdějších částech hry narazí, protože i třeba ona telekineze (byť ve formě magnetů) byla celkem zásadním mechanismem v BOTW.

Vzhledem k vysokému nárůstu čínského Genshin Impact (které je v podstatě multiplayerové BOTW ve stylu anime) však může alespoň částečně svést podobnost Immortlas s BOTW na fakt, že dělat takové hry je zkrátka aktuálně v módě. A dost možná budou přibývat další. Takto zkrátka herní svět funguje, jeden koncept se přelévá od studia ke studiu, každý se pokusí o nějaký vlastní motiv či odlišný prvek, ale jádro zůstane stejné.

Immortals by mimochodem mělo obsahovat i nějaké mikrotransakce, na které v demu sice bylo místo, ale z pochopitelných důvodů mi je Ubisoft neukázal. Je tak otázkou, co vůbec ve hře za plnou cenu (60 eur) dělají a jak budou vlastně vypadat. Ale toto je určitě aspekt, u kterého se vyplatí dát si pozor, protože pokud to Ubisoft přežene nad rámec řekněme pár kosmetických balíčků nebo bonusových aktivit navíc (které nejsou u něj příliš neobvyklé), může to hře rozhodně přitížit.

Plná hra vychází už 3. prosince, ještě před tím ale dostanou exkluzivně možnost ji otestovat uživatelé streamovací služby Stadia. Odtud mimochodem už v létě hra v nehotové formě unikla, tak se trochu divím, že jim už tehdy Ubisoft nedal výpověď smlouvy. Naopak bylo Googlu evidentně vše odpuštěno.