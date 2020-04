Remake akce Destroy All Humans! vyjde koncem července

Remake humorné akce Destroy All Humans! se na PC, PlayStation 4 a Xbox One podívá 28. července. Dobovou recenzi si můžete přečíst na Bonuswebu zde, nutno však říci, že nová verze vypadá, alespoň po vizuální stránce, mnohem lépe. O co jde? Ve hře tentokrát hrajeme za ty zlé a jako mimozemšťané terorizujeme v padesátých letech americké obyvatelstvo.

Kdo má zájem o něco víc než standardní edici, přes deset tisíc korun bude stát edice nazvaná Crypto-137, na méně než polovinu pak vyjde ta sběratelská. Níže se podívejte na nový trailer.