Poslední DLC do Borderlands 3 bude silně psychedelické

Už od prvního traileru je jasné, že mají tvůrci třetího dílu Borderlands hodně blízko ke konzumaci halucinogenních substancí, oznámení čtvrtého a zároveň posledního přídavného balíčku to pak již jen potvrzuje. Trailer na DLC pojmenované Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck je jeden veliký úlet, a dokud se nedozvíme nějaké bližší informace, raději se ani nebudeme snažit pochopit, co to vše má znamenat.