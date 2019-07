VIDEO: Nový trailer na Borderlands připomíná psychedelický videoklip

Značka Borderlands se nikdy nebrala příliš vážně, to co však předvádějí její autoři v traileru na očekávaný třetí díl, už se poněkud vymklo z kloubů. Více než reklamu na hru připomíná výsledek „zhulený“ videoklip z šedesátých let.

Za doprovodu písně Happy Together od The Turtles můžeme sledovat hlavní hrdiny hry, kteří při zabíjení nekonečných davů monster radostně tančí. Nechybí široké úsměvy, kytičky, přepálené barvy a psychedelické obrazce.



Možná tím autoři chtěli trochu zklidnit naštvané hráče, kterým z dojednané půlroční exkluzivity s obchodem Epic Store vzteky málem praskla žilka (psali jsme tady).

O hře se samotné jsme se sice nového nedozvěděli vůbec nic, ale vše podstatné se dozvíte z našeho E3 preview. Borderlands 3 vychází již 13. září, kromě PC i na PS4 a Xbox One.