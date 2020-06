Nintendo utlumí snahy v oblasti mobilních her, píše Bloomberg

Nintendo přehodnotilo svůj vztah k mobilním hrám. Uvádí to Bloomberg, podle nějž japonská společnost nedokáže konkurovat zavedeným mobilním značkám. Nintendo se totiž brání agresivní monetizaci, která by mohla poškodit její jméno. A protože konzoli Switch se nebývale daří a letošní Animal Crossing: New Horizons trhal rekordy, chce se Nintendo dále více soustředit na vlastní ekosystém. Do mobilních her totiž naskočilo v době, kdy mělo na trhu neúspěšnou konzoli Wii U.

Animal Crossing: New Horizons