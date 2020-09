Nintendo Direct Mini se nesl ve znamení Monster Huntera

Aktuální Nintendo Direct Mini se zaměřil na hry na Switch od partnerů a tentokrát nebyl vůbec špatný. Fandové akčních her na hrdiny Monster Hunter se koncem března dočkají dílu Rise a v létě Stories 2: Wings of Ruin.

Překvapivé je oznámení Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise, což je komplexní cvičební program na Switch. Potěší, že půjde přenést profil z jedničky, nicméně v éře Ring Fit Adventure může už hrát druhé housle. Uvidíme.

Příjemně překvapilo nečekané vydání parádní hopsačky Ori and the Will of the Wisps. Na eShopu je k mání rogue-like dungeon crawler Hades a průzkumný survival The Long Dark.

Viděli jsem také upoutávku na gangsterskou strategii Empire of Sin, která na Switch vyjde v prosinci. Koncem roku vyjde port válečné akce Sniper Elite 4.