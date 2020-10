Metalisti Korn se objeví ve World of Tanks

Tvůrci oblíbené online hry World of Tanks jsou známí svým kladným vztahem k tvrdé kytarové hudbě. V minulosti už spolupracovali s Iron Maiden a The Offspring (viz naše loňská reportáž z běloruského WarGaming Festu), nyní se jim pro halloweenský event v mobilních World of Tanks Blitz povedlo ulovit kapelu Korn. Ti pak také tanky obsadili do svého nového videoklipu k písni Finally Free.