REPORTÁŽ: Válka jako rodinná zábava. WargamingFest přilákal statisíce lidí

Už jsem se v životě zúčastnil tolika herních akcí, až mi v hlavě trochu splývají. Rozhodně si tady nechci stěžovat, ale pravdou je, že kromě možnosti setkat se s lidmi sdílejícími stejný koníček a samozřejmě i možnosti zahrát si nějaké ty hry, s sebou podobné události přináší i spoustu mnohem méně příjemných věcí: nekonečně dlouhé fronty, neustálý zmatek, kdy se o vaši pozornost přetahuje spousta hlasitých podnětů najednou, téměř absolutní absence ženského pohlaví, nekonečné vlny bezobsažných PR žvástů a vysoké ceny všeho možného.

Warfest 2019 v běloruském Minsku

Z tohoto pohledu byl WargamingFest doslova balzám na duši. Výrazný podíl na tom má už samotné místo konání. Navzdory mým předsudkům není běloruská metropole Minsk jen šedou postkomunistickou dírou, ale moderní město, od kterého by se mohla mnohé přiučit i Praha, všeobecnou čistotou počínaje, kvalitou silnic zdaleka nekonče. Samotná akce se odehrála v obrovském parku u Muzea Velké vlastenecké války.

Společnost Wargaming pořádá festival již třetí rok a jeho hlavním cílem je propagace značky. Nejen tedy, že je pro všechny návštěvníky vstup zcela zdarma, navíc i vybraným novinářům z celého světa pak zaplatili letenky i hotel, aby se akce mohli zúčastnit. Tuto nabídku si Bonusweb samozřejmě nemohl nechat ujít, obzvlášť když jsme k tomu dostali i šanci nahlédnout do samotné centrály Wargamingu.

Tady se mixuje většina zvuků a hudby do World of Tanks.

Ta zabírá celou šestnáctipatrovou kancelářskou budovu na periférii Minsku a pojímá přes dva tisíce lidí. Přestože má Wargaming více než dvacet kanceláří po celém světě (Prahu nevyjímaje), zde probíhá hlavní vývoj tanků. Přestože je hra na trhu už devět let a vypadá to, že už obsahuje prakticky každý myslitelný druh tanku, jaký byl kdy vyroben, na hře se stále pracuje. Kromě nových modelů vozidel (často jde jen o prototypy, které byly ve skutečnosti vyrobeny v počtu jen několika málo kusů nebo dokonce vůbec) přibývají i další režimy jako třeba závody nebo battle royale.

Wargaming už však dávno nejsou „jen“ tanky. Kromě přidružených letadel (World of Warplanes) a lodí (World of Warships) do jejich portfolia patří například strategie Steel Division 2 či diablovka Pagan Online (naše recenze). A tímto směrem se chce firma podle všeho vyvíjet i dál, brzy se totiž můžeme těšit na „ruské Commandos“ Partisans, nadějnou střílečku Caliber a další. V tomto ohledu je zajímavé, že na PC platformě klade Wargaming veliký důraz na svého herního klienta Game Center. Že by další společnost, která ukáže Steamu záda?

Festival si lze užít, i když vás tanky vůbec nezajímají.

Samotný festival už však nebyl o hrách. Když nad tím tak uvažuji, vlastně jsem se na něm ani jednou nedotkl klávesnice. Ostatně nabízí se otázka – proč tam vůbec lidi jezdí a navíc v takových počtech, když většina produkce Wargamingu spadá do ranku free 2 play a tak si ji kdokoli kdykoli může zahrát v pohodlí domova na vlastním PC, konzoli či mobilním telefonu? Odpověď je ve své komplikovanosti vcelku jednoduchá: je to prostě zábavné. Více než o herní událost jde o obdobu matějské pouti, jen místo autodromu můžete sedět v tanku a kolotoč s labutěmi nahradila letadla z druhé světové války.

Ano, je trochu bizarní vidět rozesmáté rodiny na akci oslavující válčení, malé děti svírající nafukovací balónky ve tvaru tanku či davem se proplétající cosplayery ztvárňující po zuby ozbrojené vojáky ze hry Caliber, to vše pod rudým praporem se srpem a kladivem vlajícím z vrcholu památníku obětem války.

Hry byly důležitou, ale ne zásadní věcí na festivalu.

Jenže kromě toho WargaminFest nabídl atrakcí, že je ani nedokážu všechny vyjmenovat. Lezeckou stěnu, karaoke, taneční školu pro děti, přednášky na různá témata, koncerty, projížďku na lodičkách a mnoho dalších činností pro malé i velké. Stany plné počítačů se všemi hrami od Wargamingu samozřejmě nechyběly, ale opravdu nebyly tím hlavním. To vše bylo podpořené vynikající organizací, o které by si řádově menší hudební festivaly u nás mohly nechat jen zdát. Až zpětně si totiž člověk uvědomí, jak je příjemné, když nemusí trávit hodiny v dlouhých frontách, ať už na záchod, na jídlo nebo na atrakce.

Celý večírek zakončil koncert punk rockové kapely The Offspring a působivý ohňostroj. Ano, smyslem celého festivalu je především ukázat, že na to Wargaming má, a udělat si reklamu. Ale proč ne? Dělají to vkusně a s ohledem na komunitu nehráčů.

Dokážou tak mluvit na hlavním podiu o mobilní verzi své hry, aniž by je lidi vypískali, jako se to stalo na posledním Blizzconu s Diablem. Provozují hru již devět let a stále do ní mají co zajímavého dodělávat, což jsme na letošní EA Play rozhodně nemohli říct o pár měsíců staré střílečce Apex Legends.

Wargaming.net zaplatila Bonuswebu veškeré náklady na cestu do Běloruska, včetně letenky, ubytování a stravování.