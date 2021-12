Arnold Schwarzenegger chce, abyste hráli World of Tanks

Na rozdíl od dřívějších kolaborací se známými jmény filmového plátna není tentokrát spojení tanků s barbarem Conanem a bývalým kalifornským guvernérem až tak samoúčelné, jak by to asi na první pohled mohlo vypadat. Božský Arnie totiž během své služby v rakouské armádě sloužil jako řidič tanku a jeden dnes dokonce sám vlastní.

Kombinace vánočních ozdobiček, Arnolda Schwarzeneggera a tanků je vskutku bizarní.

Jeho tvář nyní upozorňuje na to, že se do World of Tanks vrací vánoční akce Holiday Ops, která patří mezi ty hráči vůbec nejlépe přijaté eventy vůbec. K tradičním bitvám tanků totiž přináší nadstavbu v podobě stavění a zdobení zasněžené vesničky. Kromě potěchy oka dostanete za zdobení vesnice samozřejmě i praktičtější věci využitelné přímo ve hře, ať už jde o speciální výbavu, nebo herní měnu. Odměny ještě nebyly oficiálně zveřejněny, na internet zatím pronikly jen informace o speciálním tanku M-IV-Y (Tier VIII US Heavy).

Níže se můžete podívat na „dojemný“ trailer, který si svojí kýčovitostí nezadá s vánočními reklamami na Coca Colu.