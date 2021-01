Games with Gold láká v únoru na akce Gears 5 a Indiana Jones

Předplatitelé Games with Gold, který je součástí i Xbox Game Pass Ultimate, získají v únoru pět her. Gears 5 je výborná drsňácká akce, která je nyní optimalizovaná i na Xbox Series X/S. V nabídce dále jsou remasterovaná verze Resident Evil, 2D metroidvania Dandara: Trials of Fear Edition, střílečka Lost Planet 2 a akce Indiana Jones and the Emperor’s Tomb, která vyšla na původní Xbox. Dobovou recenzi z roku 2003 si přečtěte na Bonuswebu zde.

Games with Gold - únor 2020