Další díl prezentace Ubisoft Forward bude během září

Během červencového streamu Ubisoft Forward jsme viděli více z her Assassin’s Creed: Valhalla, Watch Dogs Legion a dočkali jsme se oficiálního oznámení střílečky Far Cry 6. Další díl pořadu se chystá na září, potvrdil CEO Yves Guillemot (via IGN).

Prozatím můžeme jen spekulovat, co bude jeho obsahem, nicméně jako pravděpodobná se jeví prezentace Gods & Monsters, Roller Champions, gameplay z Far Cry 6 a alespoň krátký teaser k Beyond: Good & Evil 2. Rádi bychom se také dozvěděli, v jakém stavu je námořní Skull & Bones. Chybět zřejmě nebude ani nějaká mobilní hloupost.